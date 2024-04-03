هاليفي: استهداف فريق الإغاثة الدولي بغزة“وقع بالخطأ”

(MENAFN
- Palestine News Network ) الداخل المحتل/PNN- علق رئيس الأركان الإسرائيلي هرتسي هاليفي على استهداف قافلة منظمة "المطبخ المركزي العالمي" الإغاثية في قطاع غزة ومقتل 7 من عمالها، مؤكدا أن الحادث "وقع بالخطأ".
ونشر المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، تغريدة على منصة "إكس" تضمنت فيديو لرئيس الأركان الإسرائيلي، هرتسي هاليفي، وتعليقه على حادث استهداف موظفي (WCK) في القطاع، وقال هاليفي: "وقوع هذا الحادث المروع جاء نتيجة الخطأ في تحديد هوية هؤلاء وسط ظروف بالغة التعقيد، خلال ساعات الليل وأثناء حرب، وكان يجب ألا يحدث، إننا سنستكمل التحقيق خلال الأيام القليلة المقبلة وسنستخلص العِبر لنطبقها فورا".
وادعى هاليفي في تصريح صحفي له، إلى أن الحدث وقع نتيجة خطأ في تحديد الهوية بفعل الظروف المعقدة التي تشهدها الحرب الحالية خاصة في ساعات الليل.
وقال: لم يكن من المفترض أن يحدث هذا .. سنكمل التحقيق في الأيام المقبلة ونتعلم من الدروس وننفذها فورًا.
وجاءت تصريحات هاليفي على خلفية الانتقادات الدولية الحادة لإسرائيل بعد الحادثة.
وكانت أكدت المنظمة أمس "مقتل 7 من موظفينا في ضربة إسرائيلية على قطاع غزة، أثناء مغادرة فريقنا مستودعا بدير البلح رغم التنسيق مع الجيش الإسرائيلي".
وصرح مسؤول عسكري إسرائيلي أمس الثلاثاء لصحيفة "نيويورك تايمز"، بأن تحقيقات الجيش الإسرائيلي خلصت إلى مسؤولية تل أبيب عن الهجوم على سيارة فريق "المطبخ المركزي العالمي" في غزة.
MENAFN03042024000205011050ID1108052918
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.