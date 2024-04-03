هاليفي: استهداف فريق الإغاثة الدولي بغزة“وقع بالخطأ”

MENAFN - Palestine News Network ) الداخل المحتل/PNN- علق رئيس الأركان الإسرائيلي هرتسي هاليفي على استهداف قافلة منظمة "المطبخ المركزي العالمي" الإغاثية في قطاع غزة ومقتل 7 من عمالها، مؤكدا أن الحادث "وقع بالخطأ".

ونشر المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، تغريدة على منصة "إكس" تضمنت فيديو لرئيس الأركان الإسرائيلي، هرتسي هاليفي، وتعليقه على حادث استهداف موظفي (WCK) في القطاع، وقال هاليفي: "وقوع هذا الحادث المروع جاء نتيجة الخطأ في تحديد هوية هؤلاء وسط ظروف بالغة التعقيد، خلال ساعات الليل وأثناء حرب، وكان يجب ألا يحدث، إننا سنستكمل التحقيق خلال الأيام القليلة المقبلة وسنستخلص العِبر لنطبقها فورا".

وادعى هاليفي في تصريح صحفي له، إلى أن الحدث وقع نتيجة خطأ في تحديد الهوية بفعل الظروف المعقدة التي تشهدها الحرب الحالية خاصة في ساعات الليل.

وقال: لم يكن من المفترض أن يحدث هذا .. سنكمل التحقيق في الأيام المقبلة ونتعلم من الدروس وننفذها فورًا.

وجاءت تصريحات هاليفي على خلفية الانتقادات الدولية الحادة لإسرائيل بعد الحادثة.

وكانت أكدت المنظمة أمس "مقتل 7 من موظفينا في ضربة إسرائيلية على قطاع غزة، أثناء مغادرة فريقنا مستودعا بدير البلح رغم التنسيق مع الجيش الإسرائيلي".

وصرح مسؤول عسكري إسرائيلي أمس الثلاثاء لصحيفة "نيويورك تايمز"، بأن تحقيقات الجيش الإسرائيلي خلصت إلى مسؤولية تل أبيب عن الهجوم على سيارة فريق "المطبخ المركزي العالمي" في غزة.