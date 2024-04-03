الفلك الدولي يحدد موعد عيد الفطر في 8 دول بينها مصر والسعودية والجزائر

MENAFN - Palestine News Network ) بيت لحم/PNN- حدد مركز الفلك الدولي 8 دول سوف تعلن الأربعاء أول أيام عيد الفطر المبارك 2024، وفقا للحسابات الفلكية.

وحدد المركز الدول التي بدأ فيها شهر رمضان يوم الاثنين 11 مارس، وسيكون يوم الثلاثاء 9 أبريل المتمم للشهر الكريم بها، على أن يكون الرأي النهائي لموعد عيد الفطر للدول العربية والإسلامية لرؤية الهلال وفق ما تُعلنه الجهات الرسمية المسئولة عن ذلك، وهي دار الإفتاء المصرية.

وهناك 8 دول تعلن الأربعاء 10 أبريل أول أيام عيد الفطر المبارك، وفقا للحسابات الفلكية، وهي الدول التي بدأت الصيام يوم الاثنين 11 مارس، وهي:

مصر.

السعودية.

الإمارات.

قطر.

سوريا.

الكويت.

البحرين.

الجزائر.

وأكد مركز الفلك الدولي، أن التوقعات تشير وفقاً للدراسات الفلكية أن هلال الاستطلاع سيتاح رؤيته باستخدام التلسكوب في دول شرق العالم وجنوب أفريقيا، وإمكانية رؤية الهلال بالعين المجردة بصعوبة من وسط آسيا ووسط القارة الأفريقية، ورؤية الهلال ممكنة بالعين المجردة بسهولة نسبيا من غرب آسيا، وأوضح أن تحري رؤية الهلال سيتم يوم الاثنين 8 أبريل، وأن الحسابات الفلكية تشير إلى أن يوم الثلاثاء 9 أبريل سيكون المتمم لشهر رمضان المبارك.

المصدر: الوطن

