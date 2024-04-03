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صحيفة عبرية: ألف عامل فقط في 6 أشهر: هكذا تفشل إسرائيل في جلب عمال البناء

4/3/2024 5:11:15 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) تل أبيب/PNN- ذكرت صحيفة "كلكلست" الاقتصادية في تقرير لها حول القطاعات الاقتصادية التي تأثرت عقب أحداث 7 أكتوبر، أن صناعة البناء والتشييد في أسوأ حالاتها على الإطلاق ، مع نقص يصل إلى حوالي 80 ألف عامل.

وأوضحت الصحيفة أنه بعد مرور نصف عام على بدء الحرب وإنهاء عمل العمال الفلسطينيين في إسرائيل، لم يصل إلى إسرائيل سوى حوالي 1100 عامل جديد لا يشمل العمال الذين غادروا وعادوا.

وأكدت الصحيفة أنه لا أحد في هذا القطاع كان يتوقع حدوث هذا السيناريو المؤلم للاقتصاد الإسرائيلي، والسبب في تدهور هذا القطاع لكون الصناعة اعتمدت على العمال الفلسطينين دون غيرهم، كما أنه لم يكن أحد يتوقع أن يتم طرد كل هذا العدد من العمال بين ليلة وضحها.

وذكرت محاولات جلب عمال من اوزباكستان وسريلانكا والهند لم تنجح.

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