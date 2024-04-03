صحيفة عبرية: ألف عامل فقط في 6 أشهر: هكذا تفشل إسرائيل في جلب عمال البناء

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- Palestine News Network ) تل أبيب/PNN- ذكرت صحيفة "كلكلست" الاقتصادية في تقرير لها حول القطاعات الاقتصادية التي تأثرت عقب أحداث 7 أكتوبر، أن صناعة البناء والتشييد في أسوأ حالاتها على الإطلاق ، مع نقص يصل إلى حوالي 80 ألف عامل.
وأوضحت الصحيفة أنه بعد مرور نصف عام على بدء الحرب وإنهاء عمل العمال الفلسطينيين في إسرائيل، لم يصل إلى إسرائيل سوى حوالي 1100 عامل جديد لا يشمل العمال الذين غادروا وعادوا.
وأكدت الصحيفة أنه لا أحد في هذا القطاع كان يتوقع حدوث هذا السيناريو المؤلم للاقتصاد الإسرائيلي، والسبب في تدهور هذا القطاع لكون الصناعة اعتمدت على العمال الفلسطينين دون غيرهم، كما أنه لم يكن أحد يتوقع أن يتم طرد كل هذا العدد من العمال بين ليلة وضحها.
وذكرت محاولات جلب عمال من اوزباكستان وسريلانكا والهند لم تنجح.
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