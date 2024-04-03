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التربية: الأحد والاثنين المقبلين عطلة رسمية في جميع مدارس الوطن

4/3/2024 5:11:14 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) رام الله/PNN- قالت وزارة التربية والتعليم، إن يومي الأحد والاثنين المقبلين عطلة رسمية في جميع مدارس محافظات الوطن.

وأفاد المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم صادق الخضور في اتصال هاتفي مع الوكالة الرسمية "وفا"، إن هذه العطلة مدرجة في أجندة الوزارة منذ بداية العام الجاري، وليس لها علاقة بعطلة عيد الفطر، والتي تصادف وقوعها قبل إجازة العيد.


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