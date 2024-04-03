(MENAFN
- Amman Net)
بدء الإفراج عن المشمولين بقانون العفو العام، الأربعاء بعد اكتمال مراحل عملية تشريع القانون ونشره في الجريدة الرسمية الثلاثاء.
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× أدخل بعض الكلمات المفتاحية. نص قانون العفو العام لعام 2024 04/03/2024 - 11:52 عمان ن
صدرت الإرادة الملكية السامية، الثلاثاء، بالمصادقة على قانون العفو العام لسنة 2024، بشكله الذي أقره مجلسا الأعيان والنواب.
ونشر في الجريدة الرسمية قانون العفو العام ليدخل بذلك حيز التنفيذ.
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