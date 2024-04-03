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نص قانون العفو العام لعام 2024

4/3/2024 5:10:04 AM
(MENAFN- Amman Net)
  • بدء الإفراج عن المشمولين بقانون العفو العام، الأربعاء بعد اكتمال مراحل عملية تشريع القانون ونشره في الجريدة الرسمية الثلاثاء.
  • جمعية حماية المستهلك تدعو الى التأني وعدم التسرع عند شراء مستلزمات عيد الفطر وعدم تأخيرها حتى لا يتم استغلالهم من قبل البعض.
  • وزارة الصناعة والتجارة والتموين، تعلن عن خطتها الرقابية على الأسواق خلال أيام عطلة عيد الفطر المقبلة.
  • إصابة 13 شخصًا بحوادث مرورية على الطرق الخارجية خلال 24 ساعة مضت، وفق تقرير إدارة الدويات الخارجية.
  • شرطة الاحتلال الإسرائيلي تعلن أنّ أربعة من عناصرها أصيبوا بجروح في عملية دهس بسيارة استهدفتهم عند حاجز مروري قرب مستوطنة كوخاف يائير قرب مدينة قلقيلية.
  • ارتفاع حصيلة قتلى الزلزال الذي ضرب تايوان الأربعاء وبلغت قوته 7,4 درجات، إلى سبعة أشخاص، كما ارتفع عدد المصابين إلى 736، بحسب جهاز الإطفاء الوطني.
  • تكون الأجواء دافئة في أغلب المناطق، وحارة نسبياً في الأغوار والبحر الميت والعقبة
    × أدخل بعض الكلمات المفتاحية. نص قانون العفو العام لعام 2024 04/03/2024 - 11:52 عمان ن

    صدرت الإرادة الملكية السامية، الثلاثاء، بالمصادقة على قانون العفو العام لسنة 2024، بشكله الذي أقره مجلسا الأعيان والنواب.

    ونشر في الجريدة الرسمية قانون العفو العام ليدخل بذلك حيز التنفيذ.



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