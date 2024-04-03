الحطاب توضح أثر العفو العام في تغيير السلوك في المجتمع

الحطاب توضح أثر العفو العام في تغيير السلوك في المجتمع
التاريخ
4/3/2024 5:10:04 AM
(MENAFN
- Amman Net) توضح مؤسسة اطمئن للدراسات والأبحاث والاستشارات الاجتماعية والتربوية والنفسية الدكتورة أمينة الحطاب أثر العفو العام في تغيير السلوك في المجتمع.
Radio Al-Balad 92.5 راديو البلد · الدكتورة أمينة الحطاب توضح أثر العفو العام في تغيير السلوك في المجتمع
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