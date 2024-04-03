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بصدد قبيلات وبرية وثأر القبيلة

4/3/2024 5:10:03 AM
(MENAFN- Amman Net) لا شيء يشبه الظلم إلا الظالم نفسه.
ولا شيء يبيح للظالم القفز إلى مهنة الخنق والقتل إلا القاتل نفسه..
وكلاهما الظالم والقاتل صورتان لعملة واحدة..
وما جرى للفتيان إبراهيم قبيلات وعدنان برية ما هو إلا بضعة عواطف مشبعة بالثأر وبالعداء وبفقدان الكثير من الإحساس بقيمة العدالة..
وهذا الفقدان هو سرٌ يسري في روح القبيلة على دوار الواحة حين تنحاز لموروثها نصرة لكيانية هلامية لا ترى لها كينونة بغير بسط القوة بالثأر وبدوس روح العدالة، وكأن هذه الروح مجرد أكذوبة داخل نظام اجتماعي منهار لا قيمة لها..
بالأمس صادقت المحكمة الادارية على قرار مجلس نقابة الصحفيين بفصل الزميلين ابراهيم قبيلات وعدنان برية وحرمانهما من ممارسة مهنة الصحافة، وهو القرار الذي جاء مصادقة وتثمينا لقرار "القبيلة " بفصلهما بعد اعتدائهما بالقوة على أعضاء مجلس "القبيلة "، وهو الاعتداء الذي رفضناه وجرَّمناه في حينه ــ ولا نزال نجرمه ــ، لكن أن تذهب القبيلة إلى مضاعفة الجزاء وجمع عقوبتين عليهما في آن واحد فهذا ما لا يقبله المنطق، ولا تبيحه القوانين ولا تقره روح العدالة.
ولربما نعرف بعض حيثيات القصة في أساسها السابق واللاحق، لكننا ندرك بأن روح الثأر لدى القبيلة هو الذي اغتال في النهاية منطوق العدالة وقلبها، بينما أسلمنا نحن الزميلين قبيلات وبرية الى مقصلة الإنحياز لـ"الأنا "، وشاهدناهما يُقدمان على مذبح "تقديس القبيلة "، صونا
للأعراض وتمكينا لروح الثأر، وتتويجا لإنتصارات بلا حرب او دماء.
ألم يكن الأحرى بالقبيلة ــ وهذا ما قلناه مبكرا عن مجلس النقابة ــ ايقاع عقوبات مُعزرة، بدلا من العقوبات القاتلة والمركبة، فيما كان المجلس يصادق على عقوبة ايقاف سنتين فقط لزميل صحفي رسم كاريكاتيرا في الصحافة الأمريكية يظهر فيه المقاومة الفلسطينية في غزة وهي تطلق النار على أطفال اسرائيل في السابع من أكتوبر، وكأنه يقدم شهادة صحفي أردني لتخدم الرواية الصهيونية وعن طيب خاطر.
ولا أدري هنا أين موقع العدالة في القضيتين، وأين هو الضمير الذي نظر في القضيتين، بالرغم من أن القضية الثانية أخطر بكثير من قضية اعتداء قبيلات وبرية، التي طالت بضعة زملاء ــ وهي مدانة أصلا ــ ، وبين قضية رسام الكاريكاتير التي طالت أمة بحالها، وخدمت التضليل والأكاذيب الاسرائيلية، وأظنها خالفت كل المنظومة الأخلاقية والقانونية لنقابة الصحفيين.
هذا هو المكيال المخادع الذي وزنت به نقابة الصحفيين القضيتين، وهذا ما يدفعني لمشاركة الشعور بالظلم وفقدان العدالة مع الزميلين قبيلات وبرية، وهذا ما يدفعني للتأشير على "روح الثأر " التي حكمت ضمير من حكم داخل مجلس القبيلة، ولا أريد الخوض في التفاصيل حتى لا تطالني أنا الآخر "مقصلة الثأر " فيكون مصيري أنا الآخر كمصير "عاد وثمود " ، ولكن هذه المرة من على دوار الواحة لإلحاقي بالسلف مهدور الدم.
واليوم يطارحني السؤال: كيف سنقدم أنفسنا في المستقبل ونحن لم نزل نتحاور ونختلف بلا عقل، وبلا مساطر تحكم سلوكياتنا، مرتهنين لعقلية الثأر بكل ما تحمله من تفاصيل وحيثيات تمنعنا كلها مجتمعة ومنفردة من الولوج إلى مستقبل ينفتح على قبول الخلاف والإختلاف بلا عصي أو حبال، وبلا قرارات انتقام وثأر وإقصاء، فيما المستقبل الذي نرتجيه يلفظنا ولا يقبلنا لأننا لم ننجح في التكيف مع متطلباته وشروطه.

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