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الدفاع الروسية: اعتداء كروكوس الإرهابي حثّ الكثير من الروس على التطوع في الجيش

4/3/2024 5:09:36 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أكدت وزارة الدفاع الروسية أن اعتداء "كروكوس" الإرهابي في ضواحي موسكو مؤخرا شكّل حافزا إضافيا للمواطنين الروس للتطوع في القوات المسلحة، والانتقام لضحايا هذه الجريمة.


وجاء في بيان الوزارة: "خلال المقابلات التي أجريت الأسبوع الماضي في شعاب التجنيد بالمدن الروسية، أشار معظم المتطوعين إلى الرغبة في الانتقام لمن قتلوا في اعتداء 22 مارس 2024 في ضواحي موسكو، مؤكدين أنه كان الدافع الرئيسي لإبرام عقود التطوع".
في وقت سابق، أعلن وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو أنه سيتم تدريب كتائب الاحتياط في المنطقة العسكرية الشرقية لزيادة قدراتها القتالية وسط تزايد النشاط الأمريكي في المنطقة.


وأشار إلى أنه سيتم قبل نهاية العام تعزيز القوة القتالية للمنطقة العسكرية الوسطى، لضمان الأمن العسكري في الاتجاه الاستراتيجي لوسط آسيا.

RT

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