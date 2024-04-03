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ما دلالة تغيير الدول الخليجية لون السجاد خلال الزيارات الدولية؟

4/3/2024 5:09:36 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- كشف المستشار في مجال البروتوكول والإتيكيت، محمد المرزوقي، دلالة تغيير الدول الخليجية لون السجاد خلال الزيارات الدولية للبلاد.


وخلال ظهوره في برنامج "الليوان"، أوضح محمد المرزوقي دلالات لون السجاد في الزيارات الدولية، لافتاً إلى أن السجاد الأحمر الآن يُفرش في أي مكان ولا يُشترط زيارة الرؤساء، حتى أن الفنادق أصبحت تُفرشه لروادها.


وأضاف أن السعودية غيرت لون السجاد خلال الزيارات الرسمية، من اللون الأحمر إلى اللون الخزامى "البنفسجي"، بينما اختارت الإمارات اللون الأزرق.
RT

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