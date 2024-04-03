ما دلالة تغيير الدول الخليجية لون السجاد خلال الزيارات الدولية؟

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
كشف المستشار في مجال البروتوكول والإتيكيت، محمد المرزوقي، دلالة تغيير الدول الخليجية لون السجاد خلال الزيارات الدولية للبلاد.
وخلال ظهوره في برنامج "الليوان"، أوضح محمد المرزوقي دلالات لون السجاد في الزيارات الدولية، لافتاً إلى أن السجاد الأحمر الآن يُفرش في أي مكان ولا يُشترط زيارة الرؤساء، حتى أن الفنادق أصبحت تُفرشه لروادها.
وأضاف أن السعودية غيرت لون السجاد خلال الزيارات الرسمية، من اللون الأحمر إلى اللون الخزامى "البنفسجي"، بينما اختارت الإمارات اللون الأزرق.
RT
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