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فوق 2300 دولار.. مستويات تاريخية جديدة للذهب عالمياً

4/3/2024 5:09:35 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - واصلت أسعار الذهب عالمياً ارتفاعاً قياسياً اليوم الأربعاء، إذ عززت المخاوف من الضغوط التضخمية الطلب على المعدن الأصفر كوسيلة للتحوط، فضلاً عن تجاهل المتعاملين للشكوك بشأن خفض وشيك لأسعار الفائدة الأميركية وارتفاع عائدات سندات الخزانة.


وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.2% ليصل إلى 2283.76 دولار للأونصة، بعد أن سجل مستوى قياسيا مرتفعا عند 2288.09 دولار في وقت سابق من الجلسة.


وسجل المعدن النفيس مستويات قياسية على التوالي منذ يوم الخميس.
وزادت العقود الآجلة للذهب في الولايات المتحدة 1% إلى 2304.20 دولار.


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