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مأساة تعيشها عائلة في بريطانيا... هذا ما حصل لطفل بعد وقوعه في النهر!

4/3/2024 5:09:35 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - توفي الطفل دانيال ألبي، البالغ من العمر 5 أعوام، بعدما غرق في نهر "التايمز" جنوب شرق لندن يوم الجمعة الفائت.

وفي التفاصيل، خرج الطفل من منزله برفقة أخيه وتوّجه لاحقاً إلى نهر "التايمز" بالقرب من منزله حيث غرق. وبقيت جثته في النهر إلى حين انتشالها عند الساعة 6:23 مساءً.


وقال أحد الاشخاص الّذي فضّل عدم ذكر اسمه، أن والد دانيال "محطماً للغاية" بعد وفاته، مضيفاً أنّ "دانيال كان يُحب الماء كثيراً".


كما قامت الشرطة في لندن بإجراء الإنعاش القلبي والرئوي للطفل قبل وصول المسعفين، لافتةً إلى أنّ "دانيال نُقل إلى المستشفى في حالة حرجة حيث تم إعلان وفاته لاحقاً".

لبنان 24

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