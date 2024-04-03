مأساة تعيشها عائلة في بريطانيا... هذا ما حصل لطفل بعد وقوعه في النهر!

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - توفي الطفل دانيال ألبي، البالغ من العمر 5 أعوام، بعدما غرق في نهر "التايمز" جنوب شرق لندن يوم الجمعة الفائت.
وفي التفاصيل، خرج الطفل من منزله برفقة أخيه وتوّجه لاحقاً إلى نهر "التايمز" بالقرب من منزله حيث غرق. وبقيت جثته في النهر إلى حين انتشالها عند الساعة 6:23 مساءً.
وقال أحد الاشخاص الّذي فضّل عدم ذكر اسمه، أن والد دانيال "محطماً للغاية" بعد وفاته، مضيفاً أنّ "دانيال كان يُحب الماء كثيراً".
كما قامت الشرطة في لندن بإجراء الإنعاش القلبي والرئوي للطفل قبل وصول المسعفين، لافتةً إلى أنّ "دانيال نُقل إلى المستشفى في حالة حرجة حيث تم إعلان وفاته لاحقاً".
لبنان 24
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