الصناعة والتجارة تعلن خطتها الرقابية خلال عطلة عيد الفطر

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أعلنت وزارة الصناعة والتجارة والتموين، عن خطتها الرقابية على الأسواق خلال أيام عطلة عيد الفطر السعيد المقبلة.



وبحسب الخطة التي أعدتها الوزارة يبدأ دوام مراقبي الأسواق في جميع محافظات المملكة خلال عطلة العيد، منذ ثاني أيامه، لينفذوا جولات رقابية مكثفة على الأسواق، مع التركيز على القطاعات ذات الأهمية بالنسبة للمستهلكين، كالمخابز ومحال الحلويات والسكاكر والمطاعم ومحطات المحروقات، والألبسة والأدوات الكهربائية والمنزلية والملاحم.



ودعت الوزارة المواطنين، للإبلاغ عن أي شكاوى قد يرصدونها، عبر هواتف الشكاوى في الوزارة والمحافظات، والمعلنة عبر موقعها الرسمي وحساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي.



وأكدت الوزارة أنها ستتخذ الإجراءات القانونية كافة، بحق أي من المخالفين لأحكام قانون الصناعة والتجارة، بهدف مراقبة سلامة وأسعار السلع التموينية والأساسية وضمان عدم وجود أي ارتفاعات غير مبررة فيها.