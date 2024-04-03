الإفتاء: تسجيل 28 ألف فتوى في النصف الأول من رمضان

واشار الحراسيس الى إصدار 2353 فتوى في اليوم الأول من شهر رمضان، فيما توزعت الفتاوى بواقع: 537 طلاق واقع، و1636 طلاق غير واقع، و1642 مقابلة، 22743 عبر الهاتف، و2679 عبر الموقع الإلكتروني، و444 عبر موقع الفيسبوك، و255 رسالة هاتف (اس ام اس).

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