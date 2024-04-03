بعد سلسلة من الارتفاعات .. كم بلغ سعر غرام الذهب 21 في الأردن اليوم؟

بعد سلسلة من الارتفاعات .. كم بلغ سعر غرام الذهب 21 في الأردن اليوم؟
التاريخ
4/3/2024 5:09:34 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
استقرت أسعار الذهب في الأردن اليوم الأربعاء بعد ارتفاعه لأكثر من مرة خلال الأسبوع الحالي .
وبلغ سعر غرام الذهب من عيار 21 الأكثر طلبا 45.4 دينارا للبيع للمواطنين ، مقابل 43.4 دينارا للشراء منهم .
فيما بلغ سعر غرام الذهب من عيار 18 عند 40.6 دينارا للبيع للمواطنين ، مقابل 37.1 دينارا للشراء منهم .
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