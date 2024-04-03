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حماية المستهلك تدعو المواطنين إلى التأني قبل شراء مستلزمات العيد

4/3/2024 5:09:34 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - دعت جمعية حماية المستهلك المواطنين وخاصة ارباب البيوت إلى التأني وعدم التسرّع عند شراء مستلزمات عيد الفطر وعدم تأخيرها حتى لا يتم استغلالهم من قبل البعض، وتحديداً الملابس وذلك من خلال عمل جولات في الأسواق لمعرفة أسعارها الحقيقية.
وقالت الجمعية في بيان لها، إنه ينبغي على الأسر طلب فاتورة الشراء من المحلات والاحتفاظ بها لغايات استعمالها في حال تعرضها لبعض عمليات الغش في نوع البضاعة مما يحفظ حقها في الاستبدال أو الارجاع.


ودعت التجار إلى ضرورة مراعاة الظروف المعيشية الصعبة للمواطنين والاكتفاء بهوامش أرباح معتدلة ومقبولة، إضافة الى ضرورة عدم التلاعب بجودة البضائع.


وطالبت الجمعية الجهات الرقابية بضرورة تكثيف جولاتها الرقابية على الأسواق قبيل عيد الفطر ولا سيما محلات بيع الملابس والحلويات التي تعتبر من المتطلبات الأساسية لاستقبال العيد .


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