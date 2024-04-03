الصليب الأحمر الفلسطيني: مستشفيات غزة تحولت إلى أنقاض

الصليب الأحمر الفلسطيني: مستشفيات غزة تحولت إلى أنقاض
التاريخ
4/3/2024 5:09:34 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قالت اللجنة الدولية للصليب الأحمر الفلسطيني إن مستشفيات غزة تحولت إلى أنقاض والعاملون بالمجال الإنساني يستشهدون.
وأضافت "مساعدات ورعاية صحية أقل تعني أملا أقل بغزة وكل انهيار في النظام الصحي هو دمار للمدنيين."
MENAFN03042024000208011052ID1108052900
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.