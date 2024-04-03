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حزب الله: استهدفنا موقع الراهب وتجمعا لجنود الاحتلال

4/3/2024 5:09:34 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- قال حزب الله اللبناني إن قواته استهدفت موقع الراهب وتجمعا لجنود الاحتلال في محيطه بالأسلحة الصاروخية.
ودوّت صفارات الإنذار في مناطق زرعيت ونطوع وفسوطة شوميرا وشتولا في الجليل الأعلى ثلاث مرات منذ الصباح، وأفادت القناة 12 الإسرائيلية بأنّ الصواريخ التي أطلقت من لبنان سقطت في مناطق مفتوحة. وقصفت القوات الإسرائيلية بلدتي عيتا الشعب وراميا في القطاع الأوسط من جنوب لبنان.
وكانت الطائرات الإسرائيلية شنّت خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية ست غارات على بلدات بليدا وعيناتا وعيترون ويارين.













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