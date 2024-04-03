حزب الله: استهدفنا موقع الراهب وتجمعا لجنود الاحتلال

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
قال حزب الله اللبناني إن قواته استهدفت موقع الراهب وتجمعا لجنود الاحتلال في محيطه بالأسلحة الصاروخية.
ودوّت صفارات الإنذار في مناطق زرعيت ونطوع وفسوطة شوميرا وشتولا في الجليل الأعلى ثلاث مرات منذ الصباح، وأفادت القناة 12 الإسرائيلية بأنّ الصواريخ التي أطلقت من لبنان سقطت في مناطق مفتوحة. وقصفت القوات الإسرائيلية بلدتي عيتا الشعب وراميا في القطاع الأوسط من جنوب لبنان.
وكانت الطائرات الإسرائيلية شنّت خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية ست غارات على بلدات بليدا وعيناتا وعيترون ويارين.
MENAFN03042024000208011052ID1108052899
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.