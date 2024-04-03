صحة غزة: ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي إلى 32 ألفا و975 شهيدا

صحة غزة: ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي إلى 32 ألفا و975 شهيدا
التاريخ
4/3/2024 5:09:34 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قالت وزارة الصحة بغزة إن ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي إلى 32 ألفا و975 شهيدا و75 ألفا و577 مصابا منذ 7 أكتوبر/ أكتوبر تشرين الأول الماضي.
وأضافت أن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 5 مجازر في القطاع راح ضحيتها 59 شهيدا و83 مصابا خلال 24 ساعة.
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