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صحة غزة: ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي إلى 32 ألفا و975 شهيدا

4/3/2024 5:09:34 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قالت وزارة الصحة بغزة إن ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي إلى 32 ألفا و975 شهيدا و75 ألفا و577 مصابا منذ 7 أكتوبر/ أكتوبر تشرين الأول الماضي.
وأضافت أن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 5 مجازر في القطاع راح ضحيتها 59 شهيدا و83 مصابا خلال 24 ساعة.













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