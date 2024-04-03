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توضيح من البنك المركزي حول ما يتم تداوله عن ورقة النقد لفئة الـ 10 دنانير المزورة

4/3/2024 5:09:34 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قالت مديرة الإصدار في البنك المركزي الأردني ريم الفايز، إن ما يتم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن وجود تزوير بورقة النقد من فئة الـ 10 دنانير غير صحيح، وانما هي "نسخ مطبوعة طباعة عادية" عن ورقة نقد صحيحة، ولا تحتوي هذه النسخ على أي علامات أمنية.
وأضافت الفايز لـ "الوكيل الإخباري" أنه يمكن لأي شخص أنّ يميّز النسخة المطبوعة عن الحقيقية من خلال الملمس، ومن خلال العلامات الأمنية والخيط الأمني ورقم الفئة المخفي وغيرها من العلامات.
وأِشارت الفايز إلى أن كل ورقة نقد متداولة تحمل رقم تسلسلي مختلف تماماً عن أي ورقة أخرى، ولا يوجد ورقتين تحملان ذات الرقم، مضيفاً أن طباعة أكثر من نسخة لذات الورقة النقدية من فئة الـ 10 دنانير المتداولة يُثبت أن هذه الورقة مطبوعة بشكل مخالف وغير صحيحة.
وبينت أن حالات التزوير التي تم ضبطها محدودة جداً، منوهة إلى أن البنك المركزي يتابع بالتعاون مع الجهات الأمنية المختلفة محاولات التزوير أو التلاعب في الأوراق النقدية.













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