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أمين الأمم المتحدة يدين غارات الاحتلال على موظفي الإغاثة في غزة

4/3/2024 4:31:56 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) نيويورك - 3 - 4 (كونا) -- دان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الغارات الجوية للاحتلال الإسرائيلي التي استهدفت موظفين إغاثيين دوليين في غزة واصفا إياها بأنها "أمر غير معقول" ونتيجة حتمية للطريقة التي تدار بها الحرب.
وقال غوتيريش في كلمة أمام اجتماع للجمعية العامة للأمم المتحدة لمناقشة تقريره حول الأمن البشري مساء أمس الثلاثاء إن "ما حدث يبرهن مرة أخرى على الحاجة الملحة إلى إيقاف فوري لإطلاق النار لأسباب إنسانية والإفراج غير المشروط عن جميع الرهائن وتوسيع نطاق المساعدات الإنسانية إلى غزة".
وأضاف غوتيريش أن مقتل موظفي منظمة (وورلد سنترال كيتشن) رفع عدد عمال الإغاثة الذين قتلوا في الصراع في غزة إلى 196 شخصا بينهم أكثر من 175 من موظفي الأمم المتحدة.
وأكد أن "لا شيء يمكن أن يبرر تلك الهجمات على الإطلاق.. لا شيء يمكن أن يبرر العقاب الجماعي للشعب الفلسطيني في غزة".
وأعلنت منظمة (وورلد سنترال كيتشن) الإغاثية الأمريكية أمس إيقاف عملياتها في غزة بعد مقتل سبعة من أعضاء فريقها بضربة للاحتلال أثناء تفريغ مساعدات وصلت من قبرص إلى القطاع.
ومن ناحية أخرى أشار الأمين العام للأمم المتحدة إلى أن العالم يواجه تحديات خطيرة للغاية موضحا أن الصراعات وحالة الطوارئ المناخية وأزمة تكاليف المعيشة العالمية تتضافر لتحول مسار عقود من مكاسب التنمية.
ولفت إلى أن مفهوم الأمن البشري مع تركيزه على الناس والوقاية "له دور مهم يلعبه في تعزيز الروابط على المستويات المحلية والوطنية والإقليمية وخلق الزخم لمعالجة تحدياتنا المشتركة".
ولفت غوتيريش إلى تقريره الرابع عن الأمن البشري والذي يعزز هذه الديناميكية ويساهم في إيجاد عالم أكثر أمانا وازدهارا وأمنا للجميع.
وأوضح أن التقرير يركز على القيمة العملية والتشغيلية للأمن البشري استنادا إلى تجارب الدول الأعضاء والمنظمات الإقليمية والحكومية الدولية والأمم المتحدة ويبين كيف يمكن للأمن البشري أن يوجه الاستراتيجيات للحد من المخاطر وتعزيز الثقة ومنع وتخفيف آثار الأزمات والصدمات.
وتطرق إلى أهداف التنمية المستدامة التي قال إنها تواجه مشكلة كبيرة حيث إنه بعد مرور أكثر من منتصف الطريق نحو عام 2030 تتخلف البلدان عن تحقيق أكثر من نصف الأهداف.
وأشار إلى تراجع بعض البلدان عن تحقيق الأهداف الأساسية المتمثلة في القضاء على الفقر المدقع والجوع.
وقال "من الممكن أن يساعد منظور الأمن البشري في رصد المخاطر الناشئة في مختلف القطاعات مما يخلق فهما أفضل ليس لانعدام الأمن فحسب وإنما أيضا لانعدام الأمن المتصور والذي قد يكون على نفس القدر من الخطورة".
وأضاف غوتيريش أن الأمن البشري يعزز التكامل المنهجي للوقاية في التنمية والعمل المناخي واستراتيجيات بناء السلام.
وأكد أنه يمكن للأمن البشري أيضا "إثراء تحليلنا للتحديات الكبرى في عصرنا بما في ذلك تغير المناخ وفقدان التنوع البيولوجي والتحول الرقمي وانتشار الصراع والنزوح".
وشدد على أن "الأمن البشري أثبت قيمته كإطار للتركيز على دعم الناس للعيش بكرامة متحررين من العوز والخوف" فضلا عن المساعدة في تسريع التقدم نحو خطة عام 2030 ومنع ظهور الأزمات المستقبلية.
وحث الأمين العام للأمم المتحدة المجتمع الدولي على استخدام أداة الأمن البشري المهمة لمعالجة الأزمات متعددة المستويات اليوم ودمج رؤيتها في جهود الاستعداد لمواجهة تحديات المستقبل. (النهاية)

ع س ت / ط م ا



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