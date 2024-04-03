مقتل 4 على الأقل في زلزال عنيف بقوة 2ر7 درجة في تايوان

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) كوالالمبور - 3 - 4 (كونا) -- أعلنت تايوان اليوم الأربعاء مقتل أربعة أشخاص على الأقل وإصابة 98 آخرين في حصيلة أولية لزلزال عنيف بلغت شدته 2ر7 درجة على مقياس ريختر.
وقال مركز علم الزلازل التابع لإدارة الطقس المركزية في تايوان في بيان إن مركز الزلزال يقع في المحيط الهادئ على بعد 25 كيلومترا جنوب شرق مقاطعة (هوالين) على عمق 5ر15 كيلومتر مفيدا بأن الزلزال القوي تسبب في تغيرات في منسوب المياه قبالة الساحل.
وأعلنت السلطات في مقاطعة (هوالين) إغلاق المكاتب والمدارس بسبب احتمال وقوع هزات ارتدادية.
وذكرت شركة تايوان للطاقة أن خطوط الكهرباء انقطعت عن 300 ألف منزل لكن تمت إعادتها إلى أكثر من 70 في المائة من المنازل لاحقا.
ووفقا لشركة السكك الحديدية التايوانية فقد تم تعليق بعض خدمات القطارات في المناطق المتضررة بسبب الزلزال ثم أعيد تشغيل بعض منها لاحقا.
وشعر بالزلزال سكان العاصمة التايوانية تايبيه على بعد نحو 170 كيلومترا شمال (هوالين) حيث يعد هذا الزلزال الأقوى في تايوان منذ الزلزال المأساوي الذي وقع عام 1999 وبلغت قوته 3ر7 درجة ما أدى إلى مقتل أكثر من 2000 شخص.
ومن جانبها حذرت الفلبين اليوم من حدوث موجات مد عاتية (تسونامي) ودعت إلى إخلاء المناطق الساحلية في جميع أنحاء البلاد بعد وقوع الزلزال في تايوان المجاورة.
وقال معهد الزلازل الحكومي في بيان تحذيري "ننصح بشدة سكان المناطق الساحلية بالإخلاء الفوري إلى مناطق مرتفعة أو الانتقال إلى مناطق أبعد داخل البلاد".
وأضاف المعهد أن المناطق الساحلية في 23 إقليما من الشمال إلى الجنوب قد تشهد موجات مد عاتية وذلك بناء على نماذج موجات (تسونامي).
ودعا أصحاب القوارب في الموانئ أو مصبات الأنهار أو المياه الساحلية الضحلة إلى تأمين قواربهم والابتعاد عن الواجهة البحرية حتى إشعار آخر. (النهاية)
ع ا ب / ط م ا
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