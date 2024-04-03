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مقتل 4 على الأقل في زلزال عنيف بقوة 2ر7 درجة في تايوان

4/3/2024 4:31:51 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) كوالالمبور - 3 - 4 (كونا) -- أعلنت تايوان اليوم الأربعاء مقتل أربعة أشخاص على الأقل وإصابة 98 آخرين في حصيلة أولية لزلزال عنيف بلغت شدته 2ر7 درجة على مقياس ريختر.
وقال مركز علم الزلازل التابع لإدارة الطقس المركزية في تايوان في بيان إن مركز الزلزال يقع في المحيط الهادئ على بعد 25 كيلومترا جنوب شرق مقاطعة (هوالين) على عمق 5ر15 كيلومتر مفيدا بأن الزلزال القوي تسبب في تغيرات في منسوب المياه قبالة الساحل.
وأعلنت السلطات في مقاطعة (هوالين) إغلاق المكاتب والمدارس بسبب احتمال وقوع هزات ارتدادية.
وذكرت شركة تايوان للطاقة أن خطوط الكهرباء انقطعت عن 300 ألف منزل لكن تمت إعادتها إلى أكثر من 70 في المائة من المنازل لاحقا.
ووفقا لشركة السكك الحديدية التايوانية فقد تم تعليق بعض خدمات القطارات في المناطق المتضررة بسبب الزلزال ثم أعيد تشغيل بعض منها لاحقا.
وشعر بالزلزال سكان العاصمة التايوانية تايبيه على بعد نحو 170 كيلومترا شمال (هوالين) حيث يعد هذا الزلزال الأقوى في تايوان منذ الزلزال المأساوي الذي وقع عام 1999 وبلغت قوته 3ر7 درجة ما أدى إلى مقتل أكثر من 2000 شخص.
ومن جانبها حذرت الفلبين اليوم من حدوث موجات مد عاتية (تسونامي) ودعت إلى إخلاء المناطق الساحلية في جميع أنحاء البلاد بعد وقوع الزلزال في تايوان المجاورة.
وقال معهد الزلازل الحكومي في بيان تحذيري "ننصح بشدة سكان المناطق الساحلية بالإخلاء الفوري إلى مناطق مرتفعة أو الانتقال إلى مناطق أبعد داخل البلاد".
وأضاف المعهد أن المناطق الساحلية في 23 إقليما من الشمال إلى الجنوب قد تشهد موجات مد عاتية وذلك بناء على نماذج موجات (تسونامي).
ودعا أصحاب القوارب في الموانئ أو مصبات الأنهار أو المياه الساحلية الضحلة إلى تأمين قواربهم والابتعاد عن الواجهة البحرية حتى إشعار آخر. (النهاية)

ع ا ب / ط م ا



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