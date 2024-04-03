Wednesday, 03 April 2024 12:01 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


مجلس الأمن يبحث الهجوم على القنصلية الإيرانية في دمشق

4/3/2024 4:31:51 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) نيويورك - 3 - 4 (كونا) -- عقد مجلس الأمن الدولي اجتماعا لبحث الهجوم الذي استهدف به الاحتلال الإسرائيلي مقر القنصلية الإيرانية في العاصمة السورية دمشق ما أسفر عن سقوط عدد من القتلى والجرحى.
وشدد مساعد الأمين العام للأمم المتحدة لشؤون الشرق الأوسط وآسيا والمحيط الهادئ خالد خياري على ضرورة احترام حرمة المواقع الدبلوماسية والقنصلية وموظفيها.
كما أكد في إحاطة قدمها أثناء الاجتماع مساء أمس الثلاثاء ضرورة احترام سيادة الدول الأعضاء وسلامتها الإقليمية بما يتوافق مع القانون الدولي.
وأشار خياري إلى الإحاطة التي قدمها المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا غير بيدرسون بشأن العنف "المتواصل بلا هوادة على الأرض حيث تنشط ستة جيوش أجنبية بما يؤثر على حياة المدنيين ويبعد احتمال الحل السلمي للصراع".
وقال إن مسؤولي الكيان الإسرائيلي المحتل "أقروا مرارا بعملياته العسكرية في سوريا وذكروا أن مزيدا من مثل تلك العمليات ستحدث في المستقبل".
وناشد مجلس الأمن مواصلة الانخراط مع جميع الأطراف المعنية لمنع مزيد من التصعيد وزيادة التوترات التي تقوض السلم والأمن الإقليميين.
وجدد خياري دعوة الأمين العام للأمم المتحدة لجميع الأطراف المعنية بممارسة أقصى درجات ضبط النفس لتجنب مزيد من التصعيد.
وقال المسؤول الأممي إن أي إساءة تقدير قد تؤدي إلى توسيع الصراع في المنطقة المضطربة بالفعل مع عواقب مدمرة للمدنيين الذين يواجهون معاناة غير مسبوقة في سوريا ولبنان وفلسطين ومنطقة الشرق الأوسط بشكل أوسع.
وكانت سوريا أعلنت أول من أمس الاثنين مقتل وإصابة عدد من الأشخاص جراء استهداف الاحتلال الإسرائيلي بالصواريخ مبنى القنصلية الإيرانية في حي (المزة) بدمشق. (النهاية)

ع س ت / ط م ا



MENAFN03042024000071011013ID1108052761

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث