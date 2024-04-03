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سعر برميل النفط الكويتي يرتفع 33ر1 دولار ليبلغ 55ر89 دولار

4/3/2024 4:31:49 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 3 - 4 (كونا) -- ارتفع سعر برميل النفط الكويتي 33ر1 دولار ليبلغ 55ر89 دولار للبرميل في تداولات يوم أمس الثلاثاء مقابل 22ر88 دولار في تداولات يوم الأول من أمس وفقا للسعر المعلن من مؤسسة البترول الكويتية.
وفي الأسواق العالمية ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 50ر1 دولار لتبلغ 92ر88 دولار للبرميل فيما ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 44ر1 درلار لتبلغ 15ر85 دولار. (النهاية)

ع ع م / أ ن د




MENAFN03042024000071011013ID1108052759

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