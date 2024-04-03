سعر برميل النفط الكويتي يرتفع 33ر1 دولار ليبلغ 55ر89 دولار

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- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 3 - 4 (كونا) -- ارتفع سعر برميل النفط الكويتي 33ر1 دولار ليبلغ 55ر89 دولار للبرميل في تداولات يوم أمس الثلاثاء مقابل 22ر88 دولار في تداولات يوم الأول من أمس وفقا للسعر المعلن من مؤسسة البترول الكويتية.
وفي الأسواق العالمية ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 50ر1 دولار لتبلغ 92ر88 دولار للبرميل فيما ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 44ر1 درلار لتبلغ 15ر85 دولار. (النهاية)
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