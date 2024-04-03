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مركز العجيري العلمي: هلال رمضان الأخير يقترن بكوكبي المريخ وزحل السبت ومع الزهرة الأحد

4/3/2024 4:31:49 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 3 - 4 (كونا) -- قال مركز العجيري العلمي إن سماء الكويت والمنطقة العربية ستشهد يوم السبت المقبل ظاهرة فلكية متمثلة باقتران ثلاثي بين القمر وكوكبي المريخ وزحل.
وأضاف المركز في بيان لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) اليوم الاربعاء أن القمر سيبدأ حالة الاقتران قبل فجر السبت عند الساعة 01ر4 صباحا تقريبا مع كل من كوكب زحل (لؤلؤة المجموعة الشمسية) وكوكب المريخ (الكوكب الأحمر) وتستمر الظاهرة حتى شروق الشمس.
وأوضح أننا نرى في هذه الظاهرة الفلكية الأجرام الثلاثة بالعين المجردة ويكون القمر على شكل هلال وهو الهلال الأخير في شهر رمضان المبارك وسيختفي هذا المشهد مع شدة ضوء الشفق الصباحي جراء شروق الشمس في تمام الساعة 33ر5 صباحا.
وأشار إلى أن القمر سيقترن كذلك مع كوكب الزهرة ألمع كواكب المجموعة الشمسية حيث نراهما بالعين المجردة متجاورين في السماء قبل شروق الشمس مباشرة يوم الأحد المقبل. (النهاية)

م ف / أ ن د


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