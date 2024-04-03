مركز العجيري العلمي: هلال رمضان الأخير يقترن بكوكبي المريخ وزحل السبت ومع الزهرة الأحد

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 3 - 4 (كونا) -- قال مركز العجيري العلمي إن سماء الكويت والمنطقة العربية ستشهد يوم السبت المقبل ظاهرة فلكية متمثلة باقتران ثلاثي بين القمر وكوكبي المريخ وزحل.
وأضاف المركز في بيان لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) اليوم الاربعاء أن القمر سيبدأ حالة الاقتران قبل فجر السبت عند الساعة 01ر4 صباحا تقريبا مع كل من كوكب زحل (لؤلؤة المجموعة الشمسية) وكوكب المريخ (الكوكب الأحمر) وتستمر الظاهرة حتى شروق الشمس.
وأوضح أننا نرى في هذه الظاهرة الفلكية الأجرام الثلاثة بالعين المجردة ويكون القمر على شكل هلال وهو الهلال الأخير في شهر رمضان المبارك وسيختفي هذا المشهد مع شدة ضوء الشفق الصباحي جراء شروق الشمس في تمام الساعة 33ر5 صباحا.
وأشار إلى أن القمر سيقترن كذلك مع كوكب الزهرة ألمع كواكب المجموعة الشمسية حيث نراهما بالعين المجردة متجاورين في السماء قبل شروق الشمس مباشرة يوم الأحد المقبل. (النهاية)
م ف / أ ن د
MENAFN03042024000071011013ID1108052758
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.