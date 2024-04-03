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الرئيس الامريكي يؤكد أن الاحتلال لم يقم بما يكفي لحماية المدنيين او موظفي الاغاثة بغزة

4/3/2024 4:31:49 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) واشنطن - 3 - 4 (كونا) -- قال الرئيس الأمريكي جو بايدن ان الاحتلال الاسرائيلي "لم يقم بما يكفي" لحماية المدنيين او موظفي الاغاثة في الحرب الدائرة في قطاع غزة.
وأعرب بايدن في بيان صحفي مساء أمس الثلاثاء عن "الغضب والحزن الشديد" لمقتل سبعة من موظفي الاغاثة في مؤسسة (وورلد سنترال كيتشن) من بينهم أمريكي في قصف نفذه الاحتلال على غزة حيث كانوا يقدمون المواد الغذائية للمدنيين الفلسطينيين معتبرا وفاتهم "مأساة كبيرة".
وأضاف ان التحقيق الشامل الذي تعهد الاحتلال الإسرائيلي بإجرائه في سبب استهداف الفريق الإغاثي "يجب أن يكون سريعا ويؤدي إلى المحاسبة وأن تنشر نتائجه علنا ".
وقال الرئيس الأمريكي ان الولايات المتحدة حثت الاحتلال "مرارا على فصل عملياته العسكرية ضد حركة حماس عن العمليات الإنسانية لتجنب سقوط ضحايا من المدنيين" متعهدا بمواصلة واشنطن بذل كل ما في وسعها لتقديم المساعدات الإنسانية للمدنيين الفلسطينيين في غزة من خلال جميع الوسائل المتاحة.
وأكد مواصلته ممارسة الضغوط على الاحتلال من أجل تسهيل تقديم تلك المساعدات مشددا على الدفع بقوة من أجل إيقاف فوري لإطلاق النار في غزة.
وكان المتحدث باسم البيت الأبيض جو كيربي قد أعلن في وقت سابق ان الولايات المتحدة "غاضبة" من القصف الجوي الذي نفذته قوات الاحتلال الاسرائيلي وراح ضحيته قتل سبعة من موظفي الاغاثة وأكد رغبة واشنطن من الاحتلال اجراء تحقيق "سريع وشفاف وواضح" حول الحادث.
وذكرت مؤسسة (وورلد سنترال كيتشن) الاغاثية في بيان ان فريقا كان ينتقل في قافلة تضم سيارتين مدرعتين تحملان شعار المنظمة عند تعرضها لقصف الكيان المحتل الاسرائيلي.
وأكدت تقارير الأمم المتحدة مقتل ما لا يقل عن 196 عاملا في المجال الإنساني في حرب غزة التي خلفت أكثر من 32 ألف شهيد فيما بلغت كلفة الدمار في البنية التحتية حتى الآن بأكثر من 18 مليار دولار. (النهاية)

ا م م / ف س



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