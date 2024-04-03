الرئيس الامريكي يؤكد أن الاحتلال لم يقم بما يكفي لحماية المدنيين او موظفي الاغاثة بغزة

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) واشنطن - 3 - 4 (كونا) -- قال الرئيس الأمريكي جو بايدن ان الاحتلال الاسرائيلي "لم يقم بما يكفي" لحماية المدنيين او موظفي الاغاثة في الحرب الدائرة في قطاع غزة.
وأعرب بايدن في بيان صحفي مساء أمس الثلاثاء عن "الغضب والحزن الشديد" لمقتل سبعة من موظفي الاغاثة في مؤسسة (وورلد سنترال كيتشن) من بينهم أمريكي في قصف نفذه الاحتلال على غزة حيث كانوا يقدمون المواد الغذائية للمدنيين الفلسطينيين معتبرا وفاتهم "مأساة كبيرة".
وأضاف ان التحقيق الشامل الذي تعهد الاحتلال الإسرائيلي بإجرائه في سبب استهداف الفريق الإغاثي "يجب أن يكون سريعا ويؤدي إلى المحاسبة وأن تنشر نتائجه علنا ".
وقال الرئيس الأمريكي ان الولايات المتحدة حثت الاحتلال "مرارا على فصل عملياته العسكرية ضد حركة حماس عن العمليات الإنسانية لتجنب سقوط ضحايا من المدنيين" متعهدا بمواصلة واشنطن بذل كل ما في وسعها لتقديم المساعدات الإنسانية للمدنيين الفلسطينيين في غزة من خلال جميع الوسائل المتاحة.
وأكد مواصلته ممارسة الضغوط على الاحتلال من أجل تسهيل تقديم تلك المساعدات مشددا على الدفع بقوة من أجل إيقاف فوري لإطلاق النار في غزة.
وكان المتحدث باسم البيت الأبيض جو كيربي قد أعلن في وقت سابق ان الولايات المتحدة "غاضبة" من القصف الجوي الذي نفذته قوات الاحتلال الاسرائيلي وراح ضحيته قتل سبعة من موظفي الاغاثة وأكد رغبة واشنطن من الاحتلال اجراء تحقيق "سريع وشفاف وواضح" حول الحادث.
وذكرت مؤسسة (وورلد سنترال كيتشن) الاغاثية في بيان ان فريقا كان ينتقل في قافلة تضم سيارتين مدرعتين تحملان شعار المنظمة عند تعرضها لقصف الكيان المحتل الاسرائيلي.
وأكدت تقارير الأمم المتحدة مقتل ما لا يقل عن 196 عاملا في المجال الإنساني في حرب غزة التي خلفت أكثر من 32 ألف شهيد فيما بلغت كلفة الدمار في البنية التحتية حتى الآن بأكثر من 18 مليار دولار. (النهاية)
ا م م / ف س
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