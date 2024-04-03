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كوريا الشمالية تعلن إطلاقا ناجحا لصاروخ باليستي جديد مزود برأس حربي

4/3/2024 4:31:49 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) طوكيو - 3 - 4 (كونا) -- أعلنت كوريا الشمالية اليوم الأربعاء أنها اختبرت بنجاح صاروخا باليستيا جديدا متوسط المدى مزودا برأس حربي تفوق سرعته سرعة الصوت مشيرة على أن جميع الصواريخ التي طورتها تعمل بالوقود الصلب وتتمتع بقدرات نووية.
وقالت وكالة الأنباء المركزية الرسمية في كوريا الشمالية إن الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون أشرف على تجربة إطلاق صاروخ (هواسونغ-16) أمس الثلاثاء.
ووصف كيم الصاروخ (هواسونغ-16) بأنه "سلاح هجوم استراتيجي قوي" مشيرا إلى أن بلاده أتقنت المشروع من أجل "وضع جميع الصواريخ التكتيكية والعملياتية والاستراتيجية ذات النطاقات المختلفة على أساس حمل الرؤوس الحربية النووية والتي يتم التحكم فيها بالرؤوس الحربية والوقود الصلب".
ولفت كيم إلى أعمال المواجهة العسكرية والتدريبات الحربية التي يقوم بها "أعداء كوريا الشمالية" قائلا "إن المهمة الأكثر إلحاحا في الوقت الحاضر بالنسبة لدولتنا هي تطوير القوة الساحقة القادرة على احتواء الأعداء والسيطرة عليهم".
وقالت الوكالة إنه خلال التجربة وصل الرأس الحربي الانزلاقي الذي تفوق سرعته سرعة الصوت إلى ذروته الأولى على ارتفاع 1ر101 كيلومتر والثانية على ارتفاع 3ر72 كيلومتر بينما قطع مسافة بطول ألف كيلومتر كما هو مخطط له للسقوط في المياه بدقة في البحر الشرقي.
وكان جيش كوريا الجنوبية أعلن أمس الثلاثاء أنه رصد إطلاق صاروخ باليستي عابر للقارات من منطقة بيونغ يانغ مشيرا إلى أن الصاروخ حلق لمسافة حوالي 600 كيلومتر قبل أن يسقط في بحر الشرق (بحر اليابان) وفق وكالة (يونهاب) الكورية الجنوبية للأنباء.
وجاء الإطلاق الأخير بعد حوالي ثلاثة أشهر من اختبار كوريا الشمالية صاروخا متوسط المدى تفوق سرعته سرعة الصوت في 14 يناير الماضي.
وفي الشهر الماضي أجرت كوريا الشمالية اختبارا أرضيا لمحرك يعمل بالوقود الصلب لصاروخ باليستي جديد متوسط المدى محمل برأس حربي تفوق سرعته سرعة الصوت. (النهاية)

م ك / ط م ا



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