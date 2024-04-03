كوريا الشمالية تعلن إطلاقا ناجحا لصاروخ باليستي جديد مزود برأس حربي

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- Kuwait News Agency (KUNA)) طوكيو - 3 - 4 (كونا) -- أعلنت كوريا الشمالية اليوم الأربعاء أنها اختبرت بنجاح صاروخا باليستيا جديدا متوسط المدى مزودا برأس حربي تفوق سرعته سرعة الصوت مشيرة على أن جميع الصواريخ التي طورتها تعمل بالوقود الصلب وتتمتع بقدرات نووية.
وقالت وكالة الأنباء المركزية الرسمية في كوريا الشمالية إن الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون أشرف على تجربة إطلاق صاروخ (هواسونغ-16) أمس الثلاثاء.
ووصف كيم الصاروخ (هواسونغ-16) بأنه "سلاح هجوم استراتيجي قوي" مشيرا إلى أن بلاده أتقنت المشروع من أجل "وضع جميع الصواريخ التكتيكية والعملياتية والاستراتيجية ذات النطاقات المختلفة على أساس حمل الرؤوس الحربية النووية والتي يتم التحكم فيها بالرؤوس الحربية والوقود الصلب".
ولفت كيم إلى أعمال المواجهة العسكرية والتدريبات الحربية التي يقوم بها "أعداء كوريا الشمالية" قائلا "إن المهمة الأكثر إلحاحا في الوقت الحاضر بالنسبة لدولتنا هي تطوير القوة الساحقة القادرة على احتواء الأعداء والسيطرة عليهم".
وقالت الوكالة إنه خلال التجربة وصل الرأس الحربي الانزلاقي الذي تفوق سرعته سرعة الصوت إلى ذروته الأولى على ارتفاع 1ر101 كيلومتر والثانية على ارتفاع 3ر72 كيلومتر بينما قطع مسافة بطول ألف كيلومتر كما هو مخطط له للسقوط في المياه بدقة في البحر الشرقي.
وكان جيش كوريا الجنوبية أعلن أمس الثلاثاء أنه رصد إطلاق صاروخ باليستي عابر للقارات من منطقة بيونغ يانغ مشيرا إلى أن الصاروخ حلق لمسافة حوالي 600 كيلومتر قبل أن يسقط في بحر الشرق (بحر اليابان) وفق وكالة (يونهاب) الكورية الجنوبية للأنباء.
وجاء الإطلاق الأخير بعد حوالي ثلاثة أشهر من اختبار كوريا الشمالية صاروخا متوسط المدى تفوق سرعته سرعة الصوت في 14 يناير الماضي.
وفي الشهر الماضي أجرت كوريا الشمالية اختبارا أرضيا لمحرك يعمل بالوقود الصلب لصاروخ باليستي جديد متوسط المدى محمل برأس حربي تفوق سرعته سرعة الصوت. (النهاية)
م ك / ط م ا
MENAFN03042024000071011013ID1108052756
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