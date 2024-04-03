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اتحاد مصارف الكويت: تعطيل البنوك المحلية غدا بمناسبة انتخابات مجلس الأمة 2024

4/3/2024 4:31:48 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 3 - 4 (كونا) -- أعلن اتحاد مصارف الكويت تعطيل البنوك المحلية غدا الخميس باعتباره يوم راحة بمناسبة إجراء انتخابات مجلس الأمة 2024 وذلك بعد التنسيق مع بنك الكويت المركزي.
وقال الاتحاد في بيان صحافي اليوم الأربعاء إن ذلك يأتي لإتاحة الفرصة للموظفين للإدلاء بأصواتهم في انتخابات مجلس الأمة 2024 على أن يستأنف الدوام الرسمي يوم الأحد المقبل الموافق السابع من أبريل الجاري. (النهاية)

م ف س / أ ن د




MENAFN03042024000071011013ID1108052755

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