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تسجيل 28 ألف فتوى في النصف الاول من رمضان

4/3/2024 4:31:39 AM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 3 نيسان (بترا) - اكد الناطق الإعلامي باسم دائرة الإفتاء العام الدكتور احمد الحراسيس، تسجيل 28 الفا و294 فتوى خلال النصف الأول من شهر رمضان، بمعدل 1886 فتوى يومياً.
واشار الحراسيس الى إصدار 2353 فتوى في اليوم الأول من شهر رمضان، فيما توزعت الفتاوي بواقع: 537 طلاق واقع، و1636 طلاق غير واقع، و1642 مقابلة، 22743 عبر الهاتف، و2679 عبر الموقع الإلكتروني، و444 عبر موقع الفيسبوك، و255 رسالة هاتف (اس ام اس).
--(بترا)
وهـ/أ أ/ س س
03/04/2024 11:13:11

MENAFN03042024000117011021ID1108052754

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