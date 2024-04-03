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النفط يواصل ارتفاعه عالميا

4/3/2024 4:31:38 AM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 3 نيسان (بترا)-واصلت أسعار النفط ارتفاعها اليوم الأربعاء، إذ أدى انخفاض أكبر من المتوقع في مخزونات الخام الأميركية وتصاعد التوتر الجيوسياسي إلى إثارة قلق المستثمرين بشأن شح الإمدادات.
ووفقا لوكالة "بلومبرغ" للأخبار الاقتصادية، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت تسليم حزيران 20 سنتًا إلى 89.12 دولار للبرميل، في حين ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي تسليم أيار 17 سنتًا إلى 85.32 دولار للبرميل.
--(بترا)
رصد/أغ / أ أ/س س
03/04/2024 10:47:54

MENAFN03042024000117011021ID1108052753

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