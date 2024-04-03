النفط يواصل ارتفاعه عالميا
التاريخ
4/3/2024 4:31:38 AM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 3 نيسان (بترا)-واصلت أسعار النفط ارتفاعها اليوم الأربعاء، إذ أدى انخفاض أكبر من المتوقع في مخزونات الخام الأميركية وتصاعد التوتر الجيوسياسي إلى إثارة قلق المستثمرين بشأن شح الإمدادات.
ووفقا لوكالة "بلومبرغ" للأخبار الاقتصادية، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت تسليم حزيران 20 سنتًا إلى 89.12 دولار للبرميل، في حين ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي تسليم أيار 17 سنتًا إلى 85.32 دولار للبرميل.
--(بترا)
رصد/أغ / أ أ/س س
03/04/2024 10:47:54
MENAFN03042024000117011021ID1108052753
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