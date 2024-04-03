قصف إسرائيلي مكثف على محيط مستشفى ناصر جنوبي غزة

(MENAFN
- Jordan News Agency)
غزة 3 نيسان (بترا)- أكدت مصادر فلسطينية، أن قصفًا إسرائيليًا مكثفًا استهدف اليوم الأربعاء، محيط مستشفى ناصر في مدينة خانيونس جَنُوبي قطاع غزة.
وقالت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، في بيان، إن "ما تعرض له النظام الصحي من استهداف متكرر وبشكل مباشر، ما أوصل النظام الصحي إلى شلل شبه تام".
وكانت الوزارة دعت الاثنين الماضي، إلى إخلاء المستشفيات إلا من المرضى والجرحى حتى تتمكن الطواقم الطبية من تقديم خدماتها، إذ أصبحت العديد من مستشفيات القطاع تؤوي آلاف النازحين الفارين من الغارات والمجازر الإسرائيلية المكثفة على القطاع.
وأكدت أن "ما فاقم من معاناة المرضى والجرحى انعدام أي أماكن لتقديم الخِدْمَات العلاجية، اذ تعج المستشفيات بأقسامها وأسرتها بالنازحين، بالإضافة إلى ما يتسبب به ذلك من نشر العدوى بين المرضى والنازحين أنفسهم".
--(بترا)
رصد/أغ/ أ أ / س س
03/04/2024 10:39:36
MENAFN03042024000117011021ID1108052752
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.