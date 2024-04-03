قصف إسرائيلي مكثف على محيط مستشفى ناصر جنوبي غزة

MENAFN - Jordan News Agency)

غزة 3 نيسان (بترا)- أكدت مصادر فلسطينية، أن قصفًا إسرائيليًا مكثفًا استهدف اليوم الأربعاء، محيط مستشفى ناصر في مدينة خانيونس جَنُوبي قطاع غزة.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، في بيان، إن "ما تعرض له النظام الصحي من استهداف متكرر وبشكل مباشر، ما أوصل النظام الصحي إلى شلل شبه تام".

وكانت الوزارة دعت الاثنين الماضي، إلى إخلاء المستشفيات إلا من المرضى والجرحى حتى تتمكن الطواقم الطبية من تقديم خدماتها، إذ أصبحت العديد من مستشفيات القطاع تؤوي آلاف النازحين الفارين من الغارات والمجازر الإسرائيلية المكثفة على القطاع.

وأكدت أن "ما فاقم من معاناة المرضى والجرحى انعدام أي أماكن لتقديم الخِدْمَات العلاجية، اذ تعج المستشفيات بأقسامها وأسرتها بالنازحين، بالإضافة إلى ما يتسبب به ذلك من نشر العدوى بين المرضى والنازحين أنفسهم".

--(بترا)

رصد/أغ/ أ أ / س س

03/04/2024 10:39:36