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مجلس الأمن يستمع إلى إحاطة بشأن الهجوم على مقرات دبلوماسية إيرانية

4/3/2024 4:31:37 AM
(MENAFN- Jordan News Agency)

نيويورك 3 نيسان(بترا)- استمع أعضاء مجلس الأمن الدولي خلال اجتماع الليلة الماضية، إلى إحاطة قدمها مساعد رئيس الدائرة السياسية لشؤون الشرق الأوسط خالد الخياري حول الهجوم الإسرائيلي على المقرات الدبلوماسية الإيرانية في سوريا.
وقال الخياري إن إيران أرسلت رسالة إلى الأمين العام ومجلس الأمن تفيد بأن إسرائيل هاجمت مبانيها الدبلوماسية في دمشق بضربات صاروخية، ما أسفر عن مقتل خمسة أفراد على الأقل، بينهم مستشارون عسكريون كبار وإصابة آخرين.
ودعا المسؤول الأممي إلى احترام حرمة المباني الدبلوماسية والقنصلية وموظفيها في جميع الحالات، وكذلك احترام سيادة الدول الأعضاء وسلامتها الإقليمية بموجب القانون الدولي.
وقال "إن النظام الدولي القائم على القواعد، ضروري للسلام والأمن الدوليين، وهو ما تم تكليف هذا المجلس بالحفاظ عليه".
من جانبه، دان ممثل الاتحاد الروسي الهجمات المتواصلة بالصواريخ والقنابل التي تشنها إسرائيل على سوريا، معربا عن قلقه إزاء التجاهل الصارخ لقرارات المجلس الملزمة قانونا من قبل السلطات الإسرائيلية.
وقال ممثل الصين إن الهجوم انتهاك خطير لميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي وانتهاك لسيادة كل من سوريا وإيران.
وقال ممثل الجزائر إن هذا الانتهاك الخطير للالتزام الدولي من جانب السلطة القائمة بالاحتلال الإسرائيلي لا يمكن تبريره أو التسامح معه، محذرا من تصاعد التوترات وعواقب إقليمية أوسع نطاقا.
-- (بترا)
م د/اص / س س
03/04/2024 09:57:53

MENAFN03042024000117011021ID1108052750

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