إصابة 4 عناصر من الشرطة الإسرائيلية بعملية دهس واستشهاد المنفذ

MENAFN - Jordan News Agency)

القدس المحتلة 3 نيسان (بترا) - أصيب 4 من عناصر الشرطة الإسرائيلية بجراحه، وصفت حالة اثنين منهم بالخطيرة والمتوسطة جراء تعرضهم للدهس قرب مستوطنة "كوخاف يئير" القريبة من مدينة الطيرة داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة عام ثمانية وأربعين صباح اليوم الأربعاء. وأعلنت الشرطة الإسرائيلية، حسب ما نقلت القناة 14 العبرية عن "تحييد" المنفذ أي استشهاده بعد دهس 4 أشخاص وفراره إلى معبر "إلياهو" القريب من مدينة قلقيلية شمال الضفة الغربية ، حيث حاول طعن عناصر أمن اسرائيليين في المكان قبل إطلاق النار عليه واستشهاده .

--(بترا)

م . ف/اص / س س

03/04/2024 06:27:02