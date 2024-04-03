إصابة 4 عناصر من الشرطة الإسرائيلية بعملية دهس واستشهاد المنفذ

(MENAFN
- Jordan News Agency)
القدس المحتلة 3 نيسان (بترا) - أصيب 4 من عناصر الشرطة الإسرائيلية بجراحه، وصفت حالة اثنين منهم بالخطيرة والمتوسطة جراء تعرضهم للدهس قرب مستوطنة "كوخاف يئير" القريبة من مدينة الطيرة داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة عام ثمانية وأربعين صباح اليوم الأربعاء. وأعلنت الشرطة الإسرائيلية، حسب ما نقلت القناة 14 العبرية عن "تحييد" المنفذ أي استشهاده بعد دهس 4 أشخاص وفراره إلى معبر "إلياهو" القريب من مدينة قلقيلية شمال الضفة الغربية ، حيث حاول طعن عناصر أمن اسرائيليين في المكان قبل إطلاق النار عليه واستشهاده .
--(بترا)
م . ف/اص / س س
03/04/2024 06:27:02
MENAFN03042024000117011021ID1108052749
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