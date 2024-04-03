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أدلة المعلمين.. هل تحسن الخطط الدراسية وتجود العملية التعليمية؟

4/3/2024 4:29:45 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper) آلاء مظهر عمان – فيما يصدر المركز الوطني لتطوير المنهاج إلى جانب الكتب المدرسية المطورة أدلة للمعلمين في مختلف المباحث الدراسية ولكافة المراحل الدراسية، تبرز على السطح تساؤلات عدة حول مدى استفادة المعلمين منها في عملية التخطيط والتنفيذ للحصة الدراسية وانعكاس تطبيقها على العملية التعليمية.
ففي الوقت الذي يرتبط فيه كتاب الطالب ودليل المعلم بعلاقة تكاملية، توافق خبراء تربويون على أن دليل المعلم يعتبر أداة مهمة لتحسين جودة التعليم، وأداء المعلمين ونتائج عمليات تعلم الطلبة.
وبين هؤلاء الخبراء في أحاديث منفصلة لـ"الغد"، أن دليل المعلم يركز على جعل الطالب محورا للعملية التعليمية، كما يوجه المعلم إلى إعداد الطالب القادر على حل المشكلات المختلفة بطرق منظمة في مختلف المواقع التعليمية، ويجعله متواصلا مع الطلبة الآخرين ويقيم ذاته.
وفي هذا الصدد، قال الناطق الإعلامي لوزارة التربية والتعليم احمد المساعفة إن دليل المعلم له دور كبير في العملية التعليمية، إذ يعد المرشد الأساسي للمعلم، ويساعده على إكمال العملية التعليمية بالشكل الصحيح والسليم.
وأضاف المساعفة أن المعلمين يسترشدون بدليل المعلم أثناء التخطيط للحصة الدراسية لتنفيذ حصصهم الدراسية وتقييم تعلم الطلبة، لافتا إلى أن هناك علاقة تكاملية بين كتاب الطالب ودليل المعلم، إذ إن كتاب الطالب يقدم له مجموعة من المعلومات التي تساهم في بلوغ النتاجات، أما دليل المعلم فهو الأداة التي تعين المعلم في تحقيق هذه النتاجات.
وبين المساعفة لـ"الغد"، أن دليل المعلم الذي يستعين به المعلمون كخريطة طريق في تنفيذ حصصهم الدراسية لتحقيق نتاجات التعلم المطلوبة هو أمر موجود منذ سنوات طويلة ويسترشد به المعلمون في تخطيط وتنفيذ حصصهم الدراسية.
وأضاف أن الدليل يحتوي على المعلومات والكفايات والنتاجات المطلوبة، لكن يقع عبء تحقيق هذه الكفايات والنتاجات على المعلم باعتباره عنصرا حاسما في نجاح العملية التعليمية، كونه المحرك والموجه الأساس لتحقيق أهدافها.
وأكد أن الدراسات أثبتت أن المعلمين الذين يستخدمون الأدلة قادرون على تحقيق النتاجات المطلوبة بطريقة أفضل.
وفي هذا الصدد، قال الخبير التربوي الدكتور سامي المحاسيس، أن دليل المعلم يعتبر أحد أدوات المنهاج، وهو بمثابة خريطة الطريق للمعلم العامل على رأس عمله بوجه عام، وللمعلم المبتدئ بشكل خاص، حيث يوضح كيفية إعطاء الدروس والنتاجات العامة والخاصة المتوقع تحقيقها بعد نهاية المرور بالموقف التعليمي.
كما يعتبر دليل المعلم، بحسب المحاسيس، مصدرا للمعرفة والمهارات وطرائق التدريس المختلفة، وإستراتيجيات التقويم وأدواته وإدارة وضبط الصف وكيفية توزيع المادة الدراسية على الفترات الزمنية المختلفة، وهو ما يساعد المعلم في التخطيط، سواء أكان بعيد المدى أم قصير المدى.
وأشار إلى أن الدليل يركز على جعل الطالب محورا للعملية التعليمية والتعليمية، كما يوجه المعلم إلى إعداد الطالب القادر على حل المشكلات المختلفة بطرق منظمة في مختلف المواقع التعليمية، ويجعله متواصلا مع الطلبة الآخرين ويقيم ذاته.
وبين المحاسيس أن الدليل يوضح كيفية استخدام الوسائل التعليمية والاستفادة منها في المواقف التعليمية، كما تتوافر إجابات الأسئلة والنشاطات المتضمنة في كتاب الطالب.
وأوضح أن الدليل يوفر الأنشطة الإضافية للطلبة من أجل إثراء معلوماتهم، ودفعهم إلى فهم المقرر بشكل صحيح، ويتكون من مقدمة شاملة للنتاجات العامة والخاصة التي يهدف المقرر الدراسي إلى تقديمها للمتعلمين، كما أنها توجه المعلم إلى توزيع المقرر الدراسي حسب التفريغ الزمني على الأيام أو الشهور.
ولفت إلى أن الدليل يوجه المعلم إلى كيفية بناء الخطط العلاجية والإثرائية للطلبة، ومهما كانت خبرة المعلم في العملية التعلمية التعليمية، فإن دليل المعلم يعتبر المرافق له في كل ما يريد تنفيذه في الموقف الصفي، فهو المرشد والموجه والداعم للمعلم في عمله.
بدوره، قال الخبير التربوي فيصل أبو تايه، إن دليل المعلم يعتبر أداة مهمة لتحسين جودة التعليم وأداء المعلمين، ونتائج التعلم للطلاب.
وأضاف أبو تايه أن دليل المعلم هو كتاب مرجعي مصمم خصيصا للمعلمين؛ لمساعدتهم على تدريس الكتاب المدرسي بشكل فعال، ويتضمن عادة خطط دروس مفصلة، وإستراتيجيات التدريس، وأدوات التقييم، وغيرها من المعلومات المفيدة لمساعدة المعلمين في تعليمهم، كما يوفر الدليل التوجيه والدعم للمعلمين لمساعدتهم على تقديم دروس جذابة وفعالة لطلابهم.
ونوه إلى أن البعض قد يتصور أن توافر دليل المعلم يؤدي إلى الازدواجية بينه وبين أدوار المشرف التربوي المساند، والحقيقة أنه لا توجد ازدواجية بين الجانبين في ذلك، حيث إن تنفيذ المنهج مسؤولية جماعية، ونجاح هذه العملية يتوقف على قدرات المتداخلين فيها، ومدى التعاون فيما بينهم.
أما فيما يتعلق بالعلاقة بين الكتاب المدرسي ودليل المعلم فأكد أبو تايه ان تلك العلاقة تكاملية، فالكتاب المدرسي يقدم للطلبة قدرا مشتركا من المعلومات والحقائق التي تمثل الحد الأدنى الذي يجب أن يتمكن منه جميع الطلبة، ما يتطلب من المعلم تنويع أوجه المواقف التعليمية التى يجب أن يتيحها لطلبته بهدف تنمية المفاهيم والاتجاهات، أو اكتساب المهارات.
وشاركه الرأي مدير عام مدارس الرأي وكينغستون الدكتور محمد أبو عمارة، الذي أكد ان دليل المعلم هدفه مساعدة المعلمين، لاسيما حديثي الخبرة منهم، على قيادة الغرفة الصفية، حيث يتضمن النتاجات التعليمية المطلوب تحقيقها خلال الحصة، بالإضافة الى الوسائل التعليمية التي يمكن الاستفادة منها لتوضيح الفكرة، وأساليب التقويم المناسبة.

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