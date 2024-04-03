جيش الاحتلال: ارتكبنا خطأً جسيما

(MENAFN
- Alghad Newspaper) أقرّ جيشالاحتلال الإسرائيلي الأربعاء بارتكاب "خطأ جسيم" بعد الضربة التي أسفرتعن مقتل سبعة متعاونين مع منظمة "وورلد سنترال كيتشن" الأميركية غيرالحكومية في قطاع غزة، في حادث تسبب بمأساة أثارت غضبا دوليا.
وقال رئيس أركانجيش الاحتلال الإسرائيلي الجنرال هرتسي هليفي في رسالة بالفيديو إن الضربة"خطأ جسيم لم يكن يجب أن يحدث" متحدثا عن "خطأ في تحديدالأشخاص" في "ظروف معقدة للغاية".
ومساء الثلاثاء،أعرب الرئيس الإسرائيلي اسحق هرتسوغ عن "حزنه الكبير واعتذاره الصادق"إثر مقتل سبعة عمّال إغاثة فيما وصف رئيس الوزراء الاسرائيلي الضربة بأنها"غير مقصودة" و"حادث مأسوي".
وأعلنت منظمة"وورلد سنترال كيتشن" الأميركية التي شاركت منذ اندلاع الحربالإسرائيلية على قطاع في السابع من أكتوبر 2023 في عمليات الإغاثة وتوزيع وجباتغذائية على سكان القطاع، الثلاثاء وقف عملياتها في غزة.
ودانت دولومنظمات عدّة بينها الأمم المتّحدة بشدة غير مسبوقة "تجاهل القانون الدوليالإنساني" لهذا الهجوم الأكثر حصدا للأرواح بالنسبة إلى العاملين في المجالالإنساني الدولي منذ بداية الحرب.
من جهته، انتقدالرئيس الأميركي جو بايدن إسرائيل بشدّة على الغارة الجوية التي أسفرت عن مقتلعمّال الإغاثة مؤكّدا أنّ الدولة العبرية "لم تفعل ما يكفي" لحمايةالمتطوّعين الذين يمدّون يد العون للفلسطينيين الذين "يتضوّرون جوعا".
واعتبر الأمينالعام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أن "هذا أمر غير مقبول، لكنه النتيجةالحتمية للطريقة التي تدار بها الحرب"، مجددا دعوته إلى وقف فوري لإطلاقالنار وتحرير المحتجزين وإدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة.
وذكّر بأن مقتلهؤلاء المتعاونين مع منظمة "وورلد سنترال كيتشن" يرفع العدد الإجماليللعاملين في المجال الإنساني الذين قتلوا خلال هذه الحرب إلى 196 "من بينهمأكثر من 175 من الأمم المتحدة". غضب دولي
وأعربت منظمة"وورلد سنترال كيتشن" عن "صدمتها" لمقتل أعضاء فريقها"الأبطال" الذين نشرت أسماءهم وصورهم وجنسياتهم في المساء على منصة إكسوهم سيف الدين عصام عياد أبو طه (25 عاما) وهو فلسطيني، ولالزاومي (زومي) فرانكوم(43 عاما) وهي أسترالية، وداميان سوبول (35 عاما) وهو بولندي، وجايكوب فليكينجر(33 عاما) وهو أميركي-كندي، والبريطانيون جون تشابمان (57 عاما) وجيمس (جيم)هندرسون (33 عاما) وجيمس كيربي (47 عاما).
وقالت الرئيسةالتنفيذية ل"وورلد سنترال كيتشن" إيرين غور "أشعر بالحزن والغضبلأننا فقدنا، نحن وكل العالم، أرواحا جميلة اليوم بسبب هجوم مستهدف شنته القواتالإسرائيلية".
منذ بدايةالحرب، شاركت المنظمة في عمليات إنسانية من خلال توفير وجبات طعام في قطاع غزة حيثغالبية السكان البالغ عددهم حوالى 2,4 مليون نسمة مهددون بالمجاعة وفقا للأممالمتحدة. وساعدت في إرسال سفينة أولى محملة بمساعدات إنسانية من قبرص عبر ممر بحريإلى غزة منتصف آذار/مارس.
ودعت واشنطن،أكبر داعم لإسرائيل، إلى تحقيق "سريع ومحايد، وأعرب البيت الأبيض عن"غضبه" إزاء مقتل عمّال الإغاثة فيما استدعت الحكومة البريطانيةالثلاثاء سفير إسرائيل في لندن للتعبير عن "تنديدها الحازم" بمقتلهم.
من جهته، قالرئيس وزراء أستراليا أنتوني ألبانيزي الأربعاء إنه أبلغ نتانياهو ب"غضب"الشعب الأسترالي "تجاه هذه المأساة".
وأفاد مراسلوكالة فرانس برس الاثنين بأنه شاهد خمس جثث وثلاث جوازات سفر أجنبية قرب جثامين.وقال مدير مستشفى ابو يوسف النجار في رفح مروان الهمص "سيتم اليوم (الأربعاء)نقل جثامين الشهداء الستة الأجانب العاملين بمنظمة المطبخ المركزي العالميالإغاثية عبر معبر رفح الى بلدانهم".
منذ بدايةالحرب، أكّدت العديد من المنظمات غير الحكومية العاملة في غزة أن موظفيها أومواقعها أصيبت بعمليات قصف إسرائيلي.
وبسبب صعوبةإدخال المساعدات الإنسانية برا إلى القطاع المحاصر، فُتح ممر بحري في أواسطآذار/مارس. لكن الحكومة القبرصية أعلنت الثلاثاء أن السفينة "جينيفر"التي أبحرت من سواحل الجزيرة المتوسطية السبت إلى غزة، في طور العودة إلى الجزيرةمع حمولتها البالغة زنتها 240 طنا من الأغذية، بعد الضربة.
ميدانيا، قالإعلام حركة حماس في القطاع إن "الاحتلال يشن عشرات الغارات الجوية والقصفالمدفعي في ال24 ساعة الأخيرة واستهدف منازل المدنيين على ساكنيها في مخيمالنصيرات والمغراقة وخان يونس".
وأفاد شهود أناشتباكات عنيفة تركزت في وسط مدينة خان يونس ومنطقة المغراقة وشمال النصيرات وتلالهوى بمدينة غزة. نتانياهو"خائن"
والاثنين، بعد18 يوما من العمليات، انسحبت القوات الإسرائيلية من مجمع مستشفى الشفاء في غزةمخلفة وراءها دمارا هائلا وقتلى.
وأفاد الناطقباسم الدفاع المدني محمود بصل باستشهاد "نحو 300 فلسطيني بمجمع الشفاءومحيطه" مضيفا أن "قوات الاحتلال أحرقت كافة أقسام المجمع ودمرت كلالمعدات والأجهزة والمستلزمات الطبية".
من جهته، قالالناطق باسم وكالة غوث وتشغيل اللاجئين التابعة للأمم المتحدة (أونروا) عدنانابوحسنة "لا أحد يعرف العدد الحقيقي للضحايا في مجمع الشفاء الطبي وإسرائيلتمنعنا من الدخول إلى مناطق شمال القطاع".
وقال رئيسالوزراء الفلسطيني الجديد محمد مصطفى الثلاثاء إن "الإدانة والاستنكار لايكفيان لمواجهة الجرائم المستمرة في قطاع غزة والضفة الغربية والقدس".
وأفادت وزارةالصحة التابعة لحماس صباح الأربعاء ب"وصول الى المستشفيات 60 شهيدا وغالبيتهممن الأطفال والنساء، اثر الاستهدافات والقصف الاسرائيلي، ولا يزال عشرات المفقودينتحت الأنقاض".
في القدس، تظاهرآلاف الاسرائيليين بينهم عدد من أقارب المحتجزين في غزة، مجددا مساء الثلاثاءمطالبين باستقالة رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو ومتهمين إياه ب"خيانة"الثقة الشعبية.
وهتفت اينافزانغاوكر والدة محتجزة في غزة، عبر المذياع مخاطبة نتانياهو "تخوض حملة ضدي،ضد عائلات المحتجزين، لقد انقلبت علينا. أنت خائن لشعبك ولناخبيك ولدولة اسرائيل".
والأربعاء،أعلنت الشرطة الإسرائيلية أنّ أربعة من عناصرها أصيبوا بجروح في عملية دهس بسيارةاستهدفتهم عند حاجز مروري.-(وكالات)
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