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جيش الاحتلال: ارتكبنا خطأً جسيما

4/3/2024 4:29:36 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أقرّ جيشالاحتلال الإسرائيلي الأربعاء بارتكاب "خطأ جسيم" بعد الضربة التي أسفرتعن مقتل سبعة متعاونين مع منظمة "وورلد سنترال كيتشن" الأميركية غيرالحكومية في قطاع غزة، في حادث تسبب بمأساة أثارت غضبا دوليا.
وقال رئيس أركانجيش الاحتلال الإسرائيلي الجنرال هرتسي هليفي في رسالة بالفيديو إن الضربة"خطأ جسيم لم يكن يجب أن يحدث" متحدثا عن "خطأ في تحديدالأشخاص" في "ظروف معقدة للغاية".

ومساء الثلاثاء،أعرب الرئيس الإسرائيلي اسحق هرتسوغ عن "حزنه الكبير واعتذاره الصادق"إثر مقتل سبعة عمّال إغاثة فيما وصف رئيس الوزراء الاسرائيلي الضربة بأنها"غير مقصودة" و"حادث مأسوي".

وأعلنت منظمة"وورلد سنترال كيتشن" الأميركية التي شاركت منذ اندلاع الحربالإسرائيلية على قطاع في السابع من أكتوبر 2023 في عمليات الإغاثة وتوزيع وجباتغذائية على سكان القطاع، الثلاثاء وقف عملياتها في غزة.

ودانت دولومنظمات عدّة بينها الأمم المتّحدة بشدة غير مسبوقة "تجاهل القانون الدوليالإنساني" لهذا الهجوم الأكثر حصدا للأرواح بالنسبة إلى العاملين في المجالالإنساني الدولي منذ بداية الحرب.

من جهته، انتقدالرئيس الأميركي جو بايدن إسرائيل بشدّة على الغارة الجوية التي أسفرت عن مقتلعمّال الإغاثة مؤكّدا أنّ الدولة العبرية "لم تفعل ما يكفي" لحمايةالمتطوّعين الذين يمدّون يد العون للفلسطينيين الذين "يتضوّرون جوعا".

واعتبر الأمينالعام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أن "هذا أمر غير مقبول، لكنه النتيجةالحتمية للطريقة التي تدار بها الحرب"، مجددا دعوته إلى وقف فوري لإطلاقالنار وتحرير المحتجزين وإدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة.

وذكّر بأن مقتلهؤلاء المتعاونين مع منظمة "وورلد سنترال كيتشن" يرفع العدد الإجماليللعاملين في المجال الإنساني الذين قتلوا خلال هذه الحرب إلى 196 "من بينهمأكثر من 175 من الأمم المتحدة".

غضب دولي
وأعربت منظمة"وورلد سنترال كيتشن" عن "صدمتها" لمقتل أعضاء فريقها"الأبطال" الذين نشرت أسماءهم وصورهم وجنسياتهم في المساء على منصة إكسوهم سيف الدين عصام عياد أبو طه (25 عاما) وهو فلسطيني، ولالزاومي (زومي) فرانكوم(43 عاما) وهي أسترالية، وداميان سوبول (35 عاما) وهو بولندي، وجايكوب فليكينجر(33 عاما) وهو أميركي-كندي، والبريطانيون جون تشابمان (57 عاما) وجيمس (جيم)هندرسون (33 عاما) وجيمس كيربي (47 عاما).

وقالت الرئيسةالتنفيذية ل"وورلد سنترال كيتشن" إيرين غور "أشعر بالحزن والغضبلأننا فقدنا، نحن وكل العالم، أرواحا جميلة اليوم بسبب هجوم مستهدف شنته القواتالإسرائيلية".

منذ بدايةالحرب، شاركت المنظمة في عمليات إنسانية من خلال توفير وجبات طعام في قطاع غزة حيثغالبية السكان البالغ عددهم حوالى 2,4 مليون نسمة مهددون بالمجاعة وفقا للأممالمتحدة. وساعدت في إرسال سفينة أولى محملة بمساعدات إنسانية من قبرص عبر ممر بحريإلى غزة منتصف آذار/مارس.

ودعت واشنطن،أكبر داعم لإسرائيل، إلى تحقيق "سريع ومحايد، وأعرب البيت الأبيض عن"غضبه" إزاء مقتل عمّال الإغاثة فيما استدعت الحكومة البريطانيةالثلاثاء سفير إسرائيل في لندن للتعبير عن "تنديدها الحازم" بمقتلهم.

من جهته، قالرئيس وزراء أستراليا أنتوني ألبانيزي الأربعاء إنه أبلغ نتانياهو ب"غضب"الشعب الأسترالي "تجاه هذه المأساة".

وأفاد مراسلوكالة فرانس برس الاثنين بأنه شاهد خمس جثث وثلاث جوازات سفر أجنبية قرب جثامين.وقال مدير مستشفى ابو يوسف النجار في رفح مروان الهمص "سيتم اليوم (الأربعاء)نقل جثامين الشهداء الستة الأجانب العاملين بمنظمة المطبخ المركزي العالميالإغاثية عبر معبر رفح الى بلدانهم".

منذ بدايةالحرب، أكّدت العديد من المنظمات غير الحكومية العاملة في غزة أن موظفيها أومواقعها أصيبت بعمليات قصف إسرائيلي.

وبسبب صعوبةإدخال المساعدات الإنسانية برا إلى القطاع المحاصر، فُتح ممر بحري في أواسطآذار/مارس. لكن الحكومة القبرصية أعلنت الثلاثاء أن السفينة "جينيفر"التي أبحرت من سواحل الجزيرة المتوسطية السبت إلى غزة، في طور العودة إلى الجزيرةمع حمولتها البالغة زنتها 240 طنا من الأغذية، بعد الضربة.

ميدانيا، قالإعلام حركة حماس في القطاع إن "الاحتلال يشن عشرات الغارات الجوية والقصفالمدفعي في ال24 ساعة الأخيرة واستهدف منازل المدنيين على ساكنيها في مخيمالنصيرات والمغراقة وخان يونس".

وأفاد شهود أناشتباكات عنيفة تركزت في وسط مدينة خان يونس ومنطقة المغراقة وشمال النصيرات وتلالهوى بمدينة غزة.

نتانياهو"خائن"
والاثنين، بعد18 يوما من العمليات، انسحبت القوات الإسرائيلية من مجمع مستشفى الشفاء في غزةمخلفة وراءها دمارا هائلا وقتلى.

وأفاد الناطقباسم الدفاع المدني محمود بصل باستشهاد "نحو 300 فلسطيني بمجمع الشفاءومحيطه" مضيفا أن "قوات الاحتلال أحرقت كافة أقسام المجمع ودمرت كلالمعدات والأجهزة والمستلزمات الطبية".

من جهته، قالالناطق باسم وكالة غوث وتشغيل اللاجئين التابعة للأمم المتحدة (أونروا) عدنانابوحسنة "لا أحد يعرف العدد الحقيقي للضحايا في مجمع الشفاء الطبي وإسرائيلتمنعنا من الدخول إلى مناطق شمال القطاع".

وقال رئيسالوزراء الفلسطيني الجديد محمد مصطفى الثلاثاء إن "الإدانة والاستنكار لايكفيان لمواجهة الجرائم المستمرة في قطاع غزة والضفة الغربية والقدس".

وأفادت وزارةالصحة التابعة لحماس صباح الأربعاء ب"وصول الى المستشفيات 60 شهيدا وغالبيتهممن الأطفال والنساء، اثر الاستهدافات والقصف الاسرائيلي، ولا يزال عشرات المفقودينتحت الأنقاض".

في القدس، تظاهرآلاف الاسرائيليين بينهم عدد من أقارب المحتجزين في غزة، مجددا مساء الثلاثاءمطالبين باستقالة رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو ومتهمين إياه ب"خيانة"الثقة الشعبية.

وهتفت اينافزانغاوكر والدة محتجزة في غزة، عبر المذياع مخاطبة نتانياهو "تخوض حملة ضدي،ضد عائلات المحتجزين، لقد انقلبت علينا. أنت خائن لشعبك ولناخبيك ولدولة اسرائيل".

والأربعاء،أعلنت الشرطة الإسرائيلية أنّ أربعة من عناصرها أصيبوا بجروح في عملية دهس بسيارةاستهدفتهم عند حاجز مروري.-(وكالات)

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