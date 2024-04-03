نيويورك تايمز: 7 أكتوبر حطّم إرث نتنياهو

وفي إشارة إلى استغلال نتنياهو الحرب على غزة من أجل البقاء في السلطة وتجنّب تجدّد الصراع بعد انتهائها، رجّحت الصحيفة أن يكون إدراك نتنياهو وشركائه لما سيلي الحرب على صعيد الداخل الإسرائيلي "جزئياً السببَ الذي دفعهم إلى تحديد الهدف غير الممكن تحقيقه"، المتمثّل في "النصر الكامل"، والذي يتطلّب "تدمير حركة حماس"، على أنّه الهدف النهائي للحرب.



ورأت الصحيفة أنّ معرفة نتنياهو وحلفائه ما ينتظر "إسرائيل" بعد الحرب يفسّر أيضاً رفضهم حتى الآن أي اتفاق من شأنه أن يؤدي إلى وقف إطلاق النار في غزة وإعادة نحو 100 أسير موجودين حالياً لدى المقاومة الفلسطينية.



وفي هذا الإطار، أوضحت "نيويورك تايمز" أنّ الحرب على غزة أدّت إلى "تجميد النظام السياسي المنقسم في إسرائيل" التي شهدت على مدى أشهر قبل الحرب انقساماً غير مسبوق بشأن التعديلات القضائية التي كان نتنياهو مصراً على إقرارها، ما دفع إلى التحذير من اندلاع "حرب أهلية"، مضيفةً: "تم تعليق المناقشات التي كانت شرسةً إلى حدٍّ كبير".



وأضافت الصحيفة في السياق نفسه أنّ "غانتس وحزبه مُنعا من مغادرة الحكومة، في حين تمكّن نتنياهو من تجنّب جولةٍ جديدة من الانتخابات".



إلى جانب ذلك، ذكرت الصحيفة أنّ المستقبل السياسي لنتنياهو بدا قاتماً في الأسابيع التي تلت السابع من تشرين الأول/أكتوبر الماضي، إذ حطّم هجوم المقاومة الفلسطينية على المستوطنات الإسرائيلية إرث رئيس الحكومة الإسرائيلية الذي تفاخر بأنّ الأعوام الخمسة عشر التي قضاها في السلطة كانت "الأكثر أمناً لإسرائيل"، كما أوردت الصحيفة.



وتابعت بأنّ نتنياهو، الذي وصف نفسه بـ"سيد الأمن"، وقال إنّه يأمل أن يتذكّره الناس على أنّه "حامي إسرائيل"، هو المسؤول عن "اليوم الأكثر دموية في تاريخ إسرائيل".



وأمام كل ذلك، وبينما لا يزال نتنياهو في السلطة، خلصت "نيويورك تايمز" إلى أنّ "المناقشات الجوهرية غير المستقرّة بشأن الشخصية التي ستخلفه لا يمكن تأجيلها إلى الأبد".



يُذكر أنّ رئيس الحكومة الإسرائيلية الأسبق، إيهود باراك، تحدّث في السياق نفسه، أمس الثلاثاء، مؤكداً أنّ الوضع الأدائي الذي تدهور إليه نتنياهو تدريجياً منذ تسلّم السلطة، خلال جائحة كورونا والجولات الانتخابية وخطة التعديلات القضائية والحرب، "أفقده التوازن، بحيث فشل فشلاً ذريعاً في إدارة الحكومة والحرب".



ورداً على الذين يؤيدون إكمال حكومة نتنياهو ولايتها، أوضح باراك أنّ الظرف غير عادي، وأنّ الحرب التي تشير إلى أخطر حادث منذ تأسيس "إسرائيل"، والمرشحة للتوسع إلى حرب إقليمية، صاحبتها هزة سياسية أدائية وبشرية غير مسبوقة، وسبقها صراع عاصف على هوية "إسرائيل".



كما أكد أنّ المطالبة بانتخابات فورية لا تهدف إلى معاقبة المسؤولين عن إخفاقات 7 أكتوبر والإدارة الاستراتيجية الفاشلة خلال أشهر الحرب، "بل هي مطلب للمستقبل"، مشدداً على أنّ أمام "إسرائيل" امتحانات قتال أصعب بكثير مما عرفته، ومفاوضات ودبلوماسية معقّدة جداً، وتحديات ترميم الردع مقابل أعدائها، وتجديد القوة المحاربة، وهي أمور "لن تستطيع القيادة الحالية القيام بها، لكونها فشلت أصلاً". وكالات