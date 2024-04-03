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مواد كيميائية على الهواتف الذكية تضاعف خطر الوفاة بالسرطان 4 مرات

4/3/2024 4:22:58 AM
(MENAFN- Al Watan) كشف فريق من العلماء بالصين أن المواد الكيميائية المستخدمة لمقاومة الهاتف الذكية للحريق قد تعرض حامله لخطر الإصابة بالسرطان.

ومنذ السبعينيات، تم استخدام مادة "إثيرات ثنائي الفينيل متعدد البروم" (PBDEs) لقدرتها على إبطاء انتشار الحريق، مما قد يساهم في إنقاذ آلاف الأرواح.

والآن، أظهرت دراسة تتبعت 1100 بالغ أمريكي لمدة عقدين من الزمن، أن أولئك الذين لديهم أعلى مستويات من المواد الكيميائية في دمائهم، كانوا أكثر عرضة للوفاة بسبب السرطان بـ4 أضعاف مقارنة بالأشخاص الذين تعرضوا لأدنى مستويات من PBDEs.

وأثناء فترة الدراسة، توفي 199 مشاركا، أو 18% من المشاركين.

فيما حذر العلماء من أن PBDEs يمكن أن تنفصل عن العناصر وتشكل الغبار.
كما يمكنها أن تدخل إلى أجسام البشر عن طريق الاستنشاق أو كمواد ملوثة في الأطعمة، ما يؤدي إلى تعطيل الهرمونات وإتلاف الجينات، ويزيد من خطر الإصابة بالسرطان.

وبحسب صحيفة " الديلي ميل" فقد كتب العلماء في ورقتهم البحثية: "باعتبارها مواد كيميائية تعطل الهرمونات، يمكن لـPBDEs ومستقلباتها أن ترتبط بمستقبلات الهرمونات (أي مستقبلات هرمون الاستروجين)، بالتالي تعطل التوازن الهرموني. مما يؤدي لتطور أورام الغدد الصماء مثل سرطان الغدة الدرقية".

وأشار الفريق إن دراستهم هي الأولى التي تدرس العلاقة بين التعرض لـPBDEs وخطر الوفاة لأسباب محددة، بما في ذلك السرطان.

يذكر أن دراسة أجريت عام 2017، اختبرت 64 هاتفا محمولا وجهاز كمبيوتر، وجدت أن 60% منها تحتوي على PBDEs على أسطحها.

وقالت شركة آبل إنها لم تعد تستخدم هذه المادة الكيميائية في هواتفها الذكية.

كما أن المادة الكيميائية توجد كذلك في عناصر أخرى، بما في ذلك الأرائك والكراسي ومقاعد السيارات وألعاب الأطفال.

وقد حظرت العديد من البلدان، بما فيها دول الاتحاد الأوروبي، استخدام هذه المواد الكيميائية أو حدت منها بشكل كبير.

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