تبرعات 23 شركة مدرجة فى البورصة تنخفض للنصف خلال 2023

(MENAFN
- Al-Borsa News) مبادرات التعليم والصحة تستحوذ على النصيب الاكبر من التبرعات
شهدت التبرعات التى قدمتها 23 شركة مدرجة فى البورصة المصرية تراجعًا للنصف تقريبا خلال العام الماضى تأثرًا بالأزمة، بحسب مسح لصحيفة البورصة.
وقدمت الشركات التى شملها مسح لـ”البورصة”، نحو 523 مليون جنيه خلال 2023، مقابل مليار جنيه فى عام 2022، بنسبة تراجع بلغت قرابة الـ48%.
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ورغم تراجع التبرعات، إلا أن الشركات أفصحت عن مبادرات مختلفة فى عدد من المجالات سواء التعليمية أو الطبية أو المجتمعية أو التوظيفية وغيرها من المبادرات المتنوع تبرعات الشركات
وتبرعت شركة الملتقى العربى للاستثمارات التبرع بملغ 500 ألف جنيه، مقابل مليون جنيه العام الأسبق، بنسبة تراجع 50%، تم تقسيمها على جمعية الهلال الأحمر المصرى لتقديم المساعدات لأهالى غزة بقيمة 288.1 ألف جنيه، و211.9 ألف جنيه لمؤسسة خاطر لتنمية المجتمع بغرض تقديم الخدمات الصحية والرعاية الاجتماعية.
وقدمت شركة ريكاب للاستثمارات المالية مساهماتها فى عدد من المشروعات الخيرية وتبرعت بمبلغ 300 ألف جنيه إلى كل من قسم القلب للأطفال بمستشفى الدمرداش، وجمعية رعاية الأحداث، مقارنة بـ 250 ألف جنيه عام 2022 فى نفس المشروعات وقسم القلب للأطفال.
وزادت تبرعات شركة التوفيق للتأجير التمويلى، إذ تبرعت عام الماضى بمبلغ 600 ألف جنيه لمبادرات مجتمعية مختلفة مقارنة بـ 500 ألف جنيه العام الأسبق.
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كما زادت تبرعات شركة القاهرة للدواجن هى الأخرى، حيث تبرعت بمبلغ 739.3 ألف جنيه فى عدد من المبادرات المجتمعية عام 2023، مقابل 457.7 ألف جنيه عام 2022.
وانخفضت تبرعات شركة الشمس بيراميدز للسياحة، حيث تبرعت الشركة بمبلغ 4.4 مليون جنيه لصالح صندوق نقابة العاملين بفندق مريديان بيراميد خلال عام 2023، مقابل 10.5 مليون جنيه لنفس الصندوق عام 2022، كما انخفضت تبرعات شركة مصر لإنتاج الأسمدة“موبكو”، إذ تبرعت بمبلغ 22.47 مليون جنيه لعدد من المبادرات المجتمعية عام 2023، مقابل 23.87 مليون جنيه عام 2022.
وقدمت شركة المصريين للإسكان والتنمية والتعمير تبرعات بمبلغ 200 ألف جنيه لشراء جهاز للمستشفى التعليمى لكلية طب جامعة المنوفية، والتبرع للجمعية التعاونية للخدمات الاجتماعية لذوى الهمم.
وتبرعت مجموعة إى فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية بمبلغ 7.8 مليون جنيه خلال عام 2023 لدعم خطط التنمية المجتمعية والاقتصادية للفئات الأكثر احتياجاً فى مصر، من خلال التبرع لعدد من المؤسسات الخيرية وإعادة تأهيل عدد من المنازل بقرى الفيوم.
وأضاف الإفصاح أنه تم تدريب وتشغيل بعض العمالة بقرى المنوفية، بالإضافة إلى تمويل مبادرة تكافؤ لدعم طلاب الجامعات التكنولوجية. ((طلعت مصطفى)) تنفق 5 مليارات جنيه للمسئولية المجتمعية آخر 5 سنوات
وأفصحت شركة ابن سينا فارما عن تبرعها بمبلغ 7.4 مليون جنيه عام 2023، لصالح تطوير المجتمع بالتعاون مع مؤسسات غير هادفة للربح، كما ترعى الشركة عدد من المبادرات التنموية الخاصة بالمسئولية المجتمعية بالتعاون مع مؤسسة مصر الخير لدعم إطلاق عدد من القوافل الطبية لمناطق لا تصل لها الرعاية.
وتبرعت شركة سيدى كرير للبتروكيماويات بلغت 18.6 مليون جنيه خلال عام 2023 بغرض تنمية المجتمع والحفاظ على البيئة، إذ قسمت المبلغ على عدد من المبادرات.
ساهمت الشركة بتبرعات لجهات ومستشفيات حكومية بما قيمته 8.6 مليون جنيه، و7.9 مليون جنيه مساهمات للنهوض بالبيئة ومساعدة اهالى المنطقة، و1.9 مليون جنيه تبرعات لجمعيات خيرية مشهرة. مبادرات الشركات
وأطلقت شركة فورى مبادرة فرح وافرح، والتى تهدف إلى جمع التبرعات للمؤسسات الخيرية مثل مستشفى الناس، وبنك الطعام، ومصر الخير، ومستشفى أهل الخير، ومستشفى 500 500، ومستشفى مجدى يعقوب، وبيت الزكاة.
وتقوم شركة عبور لاند بالتبرع سنوياً لعدد من الجمعيات الخيرية والمستشفيات ودور رعاية الأيتام من منتجاتها للمساهمة فى مكافحة الفقر والجوع وتخفيف الأعباء على المستفيدين من تلك الجمعيات.
وطورت شركة زهراء المعادى عدد من الشوارع، وأعادت رصف وتشجير بعض المناطق بها، وساهمت فى تجميل بعض الأحياء. الرئيس التنفيذى:“تنمية” تقدم التمويل لرواد الأعمال للارتقاء بالمجتمعات المحيطة
وساهمت شركة إعمار مصر للتنمية فى عدد من المشروعات المجتمعية فى محافظات مختلفة بالشراكة مع جمعيات خيرية على أكثر من نطاق مثل جمعيات الأيتام، والمرأة، والتوعية الصحية، ومنظمات أخرى تخدم عددا من محافظات مصر، متضمنة المشاركة مع صندوق تحيا مصر، وزارة التضامن الاجتماعى، ومؤسسات خيرية كمصر الخير، ومؤسسة فيس، والسويدى إديوكيشن، وشركات خاصة مثل حسن علام.
ونفذت شركة الإسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية عدد من المشروعات الزراعية بهدف خدمة وتنمية المجتمع.
وذكرت شركة النعيم القابضة للاستثمارات أنها شاركت فى عدد من الأنشطة بغرض العودة للمجتمع، مثل المساهمة فى عدة مشروعات خيرية.
وساهمت شركة العبوات الطبية فى تنمية المجتمع عن طريق توفير عدد من المزايا العينية للعاملين بها كالرعاية الصحية وتوفير وسائل النقل، بالإضافة لتحمل الشركة التكلفة الكاملة لعلاج الحالات المرضية الحرجة. “أوراسكوم كونستراكشون” تطلق مبادرات فى التعليم والصحة
وقدمت شركة ليسيكو مصر مساعدات عينية ونقدية لمجتمع العمل الخاص بها والمجتمع المحلى المحيط بالشركة، بالإضافة إلى إعادة إعمار المدارس الفقيرة بالمنطقة المحيطة وإمدادها بالمقاعد وأدوات الدراسة، وإعمار دورات المياة العمومية، ودور العبادة وإمدادها بمنتجات الشركة.
وقالت شركة السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار“سوديك” سياسة إيجابية تعبر عن اندماجها فى تحريك عجلة المسئولية المجتمعية والتزامها بالمساهمة فى التنمية الاقتصادية والمجتمعية إنها تبنت مجموعة من مبادرات التنمية المجتمعية، والتى تساهم فى تحسين الظروف المعيشية لأكثر من 9 آلاف مستفيد سنوياً، من خلال مبادرات الاهتمام بالشباب من خلال دعم المبادرات التعليمية وتطوير العشوائيات.
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