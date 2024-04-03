تبرعات 23 شركة مدرجة فى البورصة تنخفض للنصف خلال 2023

شهدت التبرعات التى قدمتها 23 شركة مدرجة فى البورصة المصرية تراجعًا للنصف تقريبا خلال العام الماضى تأثرًا بالأزمة، بحسب مسح لصحيفة البورصة.

وقدمت الشركات التى شملها مسح لـ”البورصة”، نحو 523 مليون جنيه خلال 2023، مقابل مليار جنيه فى عام 2022، بنسبة تراجع بلغت قرابة الـ48%.

موضوعات21 أبريل.. نهاية حق توزيع 1.15 جنيه لسهم“كريدي أجريكول” وزير الصحة: ميكنة منظومة الغسيل الكلوي توفر 1.5 مليار جنيه “المجتمعات العمرانية” تخصص 61 قطعة أرض بـ18 مدينة جديدة

ورغم تراجع التبرعات، إلا أن الشركات أفصحت عن مبادرات مختلفة فى عدد من المجالات سواء التعليمية أو الطبية أو المجتمعية أو التوظيفية وغيرها من المبادرات المتنوع

وتبرعت شركة الملتقى العربى للاستثمارات التبرع بملغ 500 ألف جنيه، مقابل مليون جنيه العام الأسبق، بنسبة تراجع 50%، تم تقسيمها على جمعية الهلال الأحمر المصرى لتقديم المساعدات لأهالى غزة بقيمة 288.1 ألف جنيه، و211.9 ألف جنيه لمؤسسة خاطر لتنمية المجتمع بغرض تقديم الخدمات الصحية والرعاية الاجتماعية.

وقدمت شركة ريكاب للاستثمارات المالية مساهماتها فى عدد من المشروعات الخيرية وتبرعت بمبلغ 300 ألف جنيه إلى كل من قسم القلب للأطفال بمستشفى الدمرداش، وجمعية رعاية الأحداث، مقارنة بـ 250 ألف جنيه عام 2022 فى نفس المشروعات وقسم القلب للأطفال.

وزادت تبرعات شركة التوفيق للتأجير التمويلى، إذ تبرعت عام الماضى بمبلغ 600 ألف جنيه لمبادرات مجتمعية مختلفة مقارنة بـ 500 ألف جنيه العام الأسبق.

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كما زادت تبرعات شركة القاهرة للدواجن هى الأخرى، حيث تبرعت بمبلغ 739.3 ألف جنيه فى عدد من المبادرات المجتمعية عام 2023، مقابل 457.7 ألف جنيه عام 2022.

وانخفضت تبرعات شركة الشمس بيراميدز للسياحة، حيث تبرعت الشركة بمبلغ 4.4 مليون جنيه لصالح صندوق نقابة العاملين بفندق مريديان بيراميد خلال عام 2023، مقابل 10.5 مليون جنيه لنفس الصندوق عام 2022، كما انخفضت تبرعات شركة مصر لإنتاج الأسمدة“موبكو”، إذ تبرعت بمبلغ 22.47 مليون جنيه لعدد من المبادرات المجتمعية عام 2023، مقابل 23.87 مليون جنيه عام 2022.

وقدمت شركة المصريين للإسكان والتنمية والتعمير تبرعات بمبلغ 200 ألف جنيه لشراء جهاز للمستشفى التعليمى لكلية طب جامعة المنوفية، والتبرع للجمعية التعاونية للخدمات الاجتماعية لذوى الهمم.

وتبرعت مجموعة إى فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية بمبلغ 7.8 مليون جنيه خلال عام 2023 لدعم خطط التنمية المجتمعية والاقتصادية للفئات الأكثر احتياجاً فى مصر، من خلال التبرع لعدد من المؤسسات الخيرية وإعادة تأهيل عدد من المنازل بقرى الفيوم.

وأضاف الإفصاح أنه تم تدريب وتشغيل بعض العمالة بقرى المنوفية، بالإضافة إلى تمويل مبادرة تكافؤ لدعم طلاب الجامعات التكنولوجية.

وأفصحت شركة ابن سينا فارما عن تبرعها بمبلغ 7.4 مليون جنيه عام 2023، لصالح تطوير المجتمع بالتعاون مع مؤسسات غير هادفة للربح، كما ترعى الشركة عدد من المبادرات التنموية الخاصة بالمسئولية المجتمعية بالتعاون مع مؤسسة مصر الخير لدعم إطلاق عدد من القوافل الطبية لمناطق لا تصل لها الرعاية.

وتبرعت شركة سيدى كرير للبتروكيماويات بلغت 18.6 مليون جنيه خلال عام 2023 بغرض تنمية المجتمع والحفاظ على البيئة، إذ قسمت المبلغ على عدد من المبادرات.

ساهمت الشركة بتبرعات لجهات ومستشفيات حكومية بما قيمته 8.6 مليون جنيه، و7.9 مليون جنيه مساهمات للنهوض بالبيئة ومساعدة اهالى المنطقة، و1.9 مليون جنيه تبرعات لجمعيات خيرية مشهرة.

وأطلقت شركة فورى مبادرة فرح وافرح، والتى تهدف إلى جمع التبرعات للمؤسسات الخيرية مثل مستشفى الناس، وبنك الطعام، ومصر الخير، ومستشفى أهل الخير، ومستشفى 500 500، ومستشفى مجدى يعقوب، وبيت الزكاة.

وتقوم شركة عبور لاند بالتبرع سنوياً لعدد من الجمعيات الخيرية والمستشفيات ودور رعاية الأيتام من منتجاتها للمساهمة فى مكافحة الفقر والجوع وتخفيف الأعباء على المستفيدين من تلك الجمعيات.

وطورت شركة زهراء المعادى عدد من الشوارع، وأعادت رصف وتشجير بعض المناطق بها، وساهمت فى تجميل بعض الأحياء.

وساهمت شركة إعمار مصر للتنمية فى عدد من المشروعات المجتمعية فى محافظات مختلفة بالشراكة مع جمعيات خيرية على أكثر من نطاق مثل جمعيات الأيتام، والمرأة، والتوعية الصحية، ومنظمات أخرى تخدم عددا من محافظات مصر، متضمنة المشاركة مع صندوق تحيا مصر، وزارة التضامن الاجتماعى، ومؤسسات خيرية كمصر الخير، ومؤسسة فيس، والسويدى إديوكيشن، وشركات خاصة مثل حسن علام.

ونفذت شركة الإسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية عدد من المشروعات الزراعية بهدف خدمة وتنمية المجتمع.

وذكرت شركة النعيم القابضة للاستثمارات أنها شاركت فى عدد من الأنشطة بغرض العودة للمجتمع، مثل المساهمة فى عدة مشروعات خيرية.

وساهمت شركة العبوات الطبية فى تنمية المجتمع عن طريق توفير عدد من المزايا العينية للعاملين بها كالرعاية الصحية وتوفير وسائل النقل، بالإضافة لتحمل الشركة التكلفة الكاملة لعلاج الحالات المرضية الحرجة.

وقدمت شركة ليسيكو مصر مساعدات عينية ونقدية لمجتمع العمل الخاص بها والمجتمع المحلى المحيط بالشركة، بالإضافة إلى إعادة إعمار المدارس الفقيرة بالمنطقة المحيطة وإمدادها بالمقاعد وأدوات الدراسة، وإعمار دورات المياة العمومية، ودور العبادة وإمدادها بمنتجات الشركة.

وقالت شركة السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار“سوديك” سياسة إيجابية تعبر عن اندماجها فى تحريك عجلة المسئولية المجتمعية والتزامها بالمساهمة فى التنمية الاقتصادية والمجتمعية إنها تبنت مجموعة من مبادرات التنمية المجتمعية، والتى تساهم فى تحسين الظروف المعيشية لأكثر من 9 آلاف مستفيد سنوياً، من خلال مبادرات الاهتمام بالشباب من خلال دعم المبادرات التعليمية وتطوير العشوائيات.