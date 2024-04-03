أنشطة مرسال فى أول 20 يومًا من رمضان تصل إلى 44 مليون جنيه

(MENAFN
- Al-Borsa News) المؤسسة تستعد لإطلاق أول متجر خيرى فى مصر
كشفت مؤسسة مرسال، عضو التحالف الوطنى، أن أنشطتها خلال أول 20 يوما فى شهر رمضان، والتى توزعت ما بين خدمات طبية وتقديم وجبات وصلت إلى 44 مليون جنيه.
وقالت هبة راشد، المدير التنفيذى لمؤسسة مرسال ، إن المؤسسة قدمت خدمات طبية تشمل 1055 كشفا طبيا، و408 فحص ما بين تحاليل وأشعة، بالإضافة إلى إجراء 30 عملية بتكلفة 2 مليون جنيه.
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وأشارت فى بيان إلى أنه تم توفير الأدوية إلى 1796 مريضًا، منهم 252 مريض أورام بإجمالى تكلفة 13 مليون جنيه، وإجراء 667 جلسة غسيل كلوي، ودخول 166 مريضا للعناية المركزة، فضلا عن عمل 1429 جلسة علاج كيمائى وجلسات نفسية وعلاج طبيعى وتخاطب.
وأكدت المدير التنفيذى لمؤسسة مرسال، أن المؤسسة وصلت إلى 150 مريضًا وقدمت لهم خدمات منزلية مجانية، كما تم توفير الطعام إلى 247 طفلا مريض PKU، وتسكين 150 مريضا فى دار الضيافة.
وقالت إن المؤسسة وزعت 70 ألف وجبة إفطار خلال رمضان، وحصلت 2620 أسرة على كروت مشتريات مجانية، ناهيك عن تقديم 6 ملايين جنيه مساعدات مالية لنحو 1815 أسرة.
وبعيدًا عن رمضان كشفت راشد أن مرسال لديها عيادة طب نفسى برعاية شركة“فياترس”، فى معهد الأورام للأطفال قدمت من خلالها جلسات مجانية لنحو 1400 مريض بالإضافة لورش العلاج بالفن.
وكشفت راشد عبر حسابها على موقع التواصلا الاجتماعى“فيس بوك”، إن المؤسسة بصدد تدشين أول متجر خيرى فى مصر. واعتادت مرسال فى الآونة الأخيرة إجراء مزادات على قطع تبرع بها أصحابها كان بينها كارت شحن، وقميص للنادى الأهلى موقع من لاعبيه.
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