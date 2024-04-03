أنشطة مرسال فى أول 20 يومًا من رمضان تصل إلى 44 مليون جنيه

كشفت مؤسسة مرسال، عضو التحالف الوطنى، أن أنشطتها خلال أول 20 يوما فى شهر رمضان، والتى توزعت ما بين خدمات طبية وتقديم وجبات وصلت إلى 44 مليون جنيه.

وقالت هبة راشد، المدير التنفيذى لمؤسسة مرسال ، إن المؤسسة قدمت خدمات طبية تشمل 1055 كشفا طبيا، و408 فحص ما بين تحاليل وأشعة، بالإضافة إلى إجراء 30 عملية بتكلفة 2 مليون جنيه.

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وأشارت فى بيان إلى أنه تم توفير الأدوية إلى 1796 مريضًا، منهم 252 مريض أورام بإجمالى تكلفة 13 مليون جنيه، وإجراء 667 جلسة غسيل كلوي، ودخول 166 مريضا للعناية المركزة، فضلا عن عمل 1429 جلسة علاج كيمائى وجلسات نفسية وعلاج طبيعى وتخاطب.

وأكدت المدير التنفيذى لمؤسسة مرسال، أن المؤسسة وصلت إلى 150 مريضًا وقدمت لهم خدمات منزلية مجانية، كما تم توفير الطعام إلى 247 طفلا مريض PKU، وتسكين 150 مريضا فى دار الضيافة.

وقالت إن المؤسسة وزعت 70 ألف وجبة إفطار خلال رمضان، وحصلت 2620 أسرة على كروت مشتريات مجانية، ناهيك عن تقديم 6 ملايين جنيه مساعدات مالية لنحو 1815 أسرة.

وبعيدًا عن رمضان كشفت راشد أن مرسال لديها عيادة طب نفسى برعاية شركة“فياترس”، فى معهد الأورام للأطفال قدمت من خلالها جلسات مجانية لنحو 1400 مريض بالإضافة لورش العلاج بالفن.

وكشفت راشد عبر حسابها على موقع التواصلا الاجتماعى“فيس بوك”، إن المؤسسة بصدد تدشين أول متجر خيرى فى مصر. واعتادت مرسال فى الآونة الأخيرة إجراء مزادات على قطع تبرع بها أصحابها كان بينها كارت شحن، وقميص للنادى الأهلى موقع من لاعبيه.