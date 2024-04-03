سنتامين تقدم منحًا دراسية بالتعاون مع جامعة الإسكندرية من فوائد وديعة

(MENAFN
- Al-Borsa News) خصصت شركة سنتامين
، المشغلة لمنجم السكرى للذهب، فوائد وديعة بقيمة 10 ملايين جنيه لصالح تقديم منح لطلاب تخصص الجيولوجيا المتميزين فى كلية العلوم بجامعة الإسكندرية.
وقالت الشركة فى إفصاح، إن فوائد الوديعة التى تم تجنيبها منذ 2018 هى قيمة ما يتم التبرع به سنويًا.
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وقالت إن اتفاقية المنح الدراسية، التى تحمل إسك منحة“مايكل كريوالدت”، تساعد الطلاب على التسجيل في أبحاث الدراسات العليا، فى برنامج قسم الجيولوجيا بالجامعة للحصول على درجة الماجستير أو الدكتوراة فى التعدين والموارد المعدنية.
وذكرت أن سامى الراجحى قد تبرع بنحو 7.33 مليون جنيه من الوديعة فيما وضعت شركة“بى جى إم” الجزء المتبقى، ونوهت إلى أن الجامعة تقوم بالحصول على الفوائد وتديرها الجامعة وفقًا للشروط المنصوص عليها في الاتفاقية.
وسنتامين هى الشركة المالكة لمنجم السكرى، أكبر منجم ذهب فى مصر، وخلال العام الماضى، تخطت أصول ((سنتامين)) فى مصر 1.3 مليار دولار فى مجال التعدين و3.6 مليون دولار فى مجال الاستكشاف مقارنة بـ1.27 مليار دولار و3.5 مليون دولار على الترتيب.
وكانت أصول الشركة فى مصر بمجال التعدين المصدر الرئيسى للأرباح بعدما سجلت 261 مليون دولار لتعوض التكاليف فى كوت دى فوار والتكاليف الأخرى.
وذكرت أن معظم عملياتها فى مصر مقومة بالدولار لذلك تأثرها المباشر كان محدوداً، لكن تكاليف قوة العمل والتكاليف التشغيلية الأخرى ارتفعت، ونوهت بأنها رفعت رواتب العاملين 15% فى يناير و30% فى أكتوبر الماضى.
وقالت الشركة، إن حجم الرواتب التى دفعتها وكذلك المشتريات من الموردين المحليين تخطى 686 مليون دولار، بخلاف حصول الحكومة على 139 مليون دولار نصيبها فى الأرباح وإتاوات.
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