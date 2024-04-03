سنتامين تقدم منحًا دراسية بالتعاون مع جامعة الإسكندرية من فوائد وديعة

MENAFN - Al-Borsa News) خصصت، المشغلة لمنجم السكرى للذهب، فوائد وديعة بقيمة 10 ملايين جنيه لصالح تقديم منح لطلاب تخصص الجيولوجيا المتميزين فى كلية العلوم بجامعة الإسكندرية.

وقالت الشركة فى إفصاح، إن فوائد الوديعة التى تم تجنيبها منذ 2018 هى قيمة ما يتم التبرع به سنويًا.

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وقالت إن اتفاقية المنح الدراسية، التى تحمل إسك منحة“مايكل كريوالدت”، تساعد الطلاب على التسجيل في أبحاث الدراسات العليا، فى برنامج قسم الجيولوجيا بالجامعة للحصول على درجة الماجستير أو الدكتوراة فى التعدين والموارد المعدنية.

وذكرت أن سامى الراجحى قد تبرع بنحو 7.33 مليون جنيه من الوديعة فيما وضعت شركة“بى جى إم” الجزء المتبقى، ونوهت إلى أن الجامعة تقوم بالحصول على الفوائد وتديرها الجامعة وفقًا للشروط المنصوص عليها في الاتفاقية.

وسنتامين هى الشركة المالكة لمنجم السكرى، أكبر منجم ذهب فى مصر، وخلال العام الماضى، تخطت أصول ((سنتامين)) فى مصر 1.3 مليار دولار فى مجال التعدين و3.6 مليون دولار فى مجال الاستكشاف مقارنة بـ1.27 مليار دولار و3.5 مليون دولار على الترتيب.

وكانت أصول الشركة فى مصر بمجال التعدين المصدر الرئيسى للأرباح بعدما سجلت 261 مليون دولار لتعوض التكاليف فى كوت دى فوار والتكاليف الأخرى.

وذكرت أن معظم عملياتها فى مصر مقومة بالدولار لذلك تأثرها المباشر كان محدوداً، لكن تكاليف قوة العمل والتكاليف التشغيلية الأخرى ارتفعت، ونوهت بأنها رفعت رواتب العاملين 15% فى يناير و30% فى أكتوبر الماضى.

وقالت الشركة، إن حجم الرواتب التى دفعتها وكذلك المشتريات من الموردين المحليين تخطى 686 مليون دولار، بخلاف حصول الحكومة على 139 مليون دولار نصيبها فى الأرباح وإتاوات.