مؤسسة التمويل الدولية: 1.08 مليون متر مساحة المبانى الخضراء فى مصر

قدرت دراسة صادرة عن مؤسسة التمويل الدولية وبرنامج إيدج EDGE التابع لها والخاص بتصميم المبانى الخضراء لزيادة كفاءتها، أن مساحات المبانى والطوابق الخضراء المعتمدة فى مصر بلغت 1.084 مليون متر مربع، بنهاية نوفمبر.

وقالت إن 76% من المبانى الخضراء حاصلة على شهادة“الريادة فى الطاقة والتصميم البيئى“LEED” وجميعهم مبانى غير سكنية، و12.5% على اعتماد برنامد“إيدج” وجميعها مبانى غير سكنية، و8.5% على اعتماد الهرم الأخضر، و3% متوافقة مع توجيهات“ترشيد”.

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وقالت الدراسة، إن عام 2023 أظهر علامات تحول مبكرة، فى سوق المبانى الخضراء رغم أن حجمه لايزال صغيرًا، وتشمل المبانى الخضراء المساكن والمكاتب، وحتى المبانى الحكومية والإسكان الاجتماعى.

ونوهت إلى القروض لتشييد المبانى الخضراء ومنتجات رهن عقارى متاحة بالفعل فى السوق، رغم أن استخدامها محدود.

تستحوذ المبانى السكنية على 58% من إجمالى استهلاك الطاقة الكهربائية فى مصر حتى عام 2021، وأدى ارتفاع مستويات المعيشة وتأثير تغير المناخ فى مصر، مثل فصول الصيف الأكثر سخونة والأطول، إلى زيادة استهلاك الطاقة والاعتماد الكبير على تكييف الهواء فى جميع أنحاء البلاد.

وتدعو استراتيجية الطاقة الوطنية فى مصر، استناداً إلى الاستراتيجية المتكاملة للطاقة المستدامة (ISES)، إلى إدراج 42% من مصادر الطاقة المتجددة فى مزيج الطاقة بحلول عام 2035، ويجرى الآن إلغاء دعم الطاقة تدريجياً، ولكنه لايزال يؤدى إلى تخفيف الطلب على كفاءة استخدام الطاقة.

وتوقعت أن ينمو قطاع البناء والتشييد فى مصر بمعدل سنوى متوسط قدره 10.6% خلال الفترة 2023-2026، مدفوعًا بالمشروعات فى قطاعات الطاقة والنفط والغاز والبنية التحتية السكنية.

وقالت إن الحكومة ركزت بقوة على البناء والبنية التحتية كمحركين رئيسيين للاستقرار المالى والنمو الحضري، بما فى ذلك الإسكان الميسور التكلفة.

ونوهت إلى أن سوق العقارات فى مصر يحقق نمواً سريعاً، مع بناء مدن جديدة قيد التنفيذ، يحاول المزيد من المطورين إثبات أنفسهم فى المنطقة.

وقدرت أن قيمة سوق العقارات فى مصر وصل إلى 1.32 تريليون دولار فى عام 2023، وتوبعت أن تنمو العقارات السكنية إلى 0.99 تريليون دولار.

وقالت إن سوق العقارات سينمو فى المتوسط 9.1% سنويًا خلال السنوات الخمس المقبلة ما يصل بسوق العقارات إلى 2.04 تريليون دولار بحلول عام 2028.

ولفتت إلى أن البنك المركزى المصرى 100 مليار جنيه جنيه مصرى لمبادرة التمويل العقارى التى تقدم خطط تقسيط لمشترى المنازل من ذوى الدخل المنخفض والمتوسط والتى يمكن أن تمتد إلى 30 عامًا بمعدل فائدة منخفض يصل إلى 3%.

كما أطلق مبادرة لمتوسطى الدخل وفوق المتوسط بقيمة 50 مليار جنيه للأفراد ذوى الدخل الشهرى 40 ألف جنيه فأكثر، وتقدم معدل فائدة 8% وفترة سداد ممتدة تصل إلى 25 عامًا من 20 عامًا المعتادة.

قالت الدراسة، إن هناك تعريف سائد للمبانى الخضراء عادةً ما يتم استخدامه وهو تعريف مجلس المبانى الخضراء فى مصر والذى ينص على أن“المبنى الأخضر” هو المبنى الذى، يعتمد فى تصميمه أو إنشائه أو تشغيله، على تقليل أو خفض الانبعاثات، ويمكن أن يخلق تأثيرات إيجابية على المناخ والبيئة الطبيعية.

ونوهت إلى أن مصر تعهد فى وثيقة المساهمات المحددة وطنية بخفض انبعاثات الغازات الدفيئة بنسبة 33% (70 مليون طن من ثانى أكسيد الكربون) مقارنة بسيناريو العمل المعتاد، فى قطاعات توليد ونقل وتوزيع الطاقة بحلول عام 2030.

أوضحت أنه لتحقيق هذا الهدف، تعمل أحدث المساهمات المحددة وطنيًا فى مصر على تعزيز المبانى الخضراء من خلال تنفيذ قوانين كفاءة الطاقة فى البناء الجديد، واعتماد المبادئ التوجيهية لتعديل الهياكل القائمة لتلبية معايير أداء الطاقة، واعتماد معايير البناء الأخضر الطوعية، وتنفيذ الحوافز لتشجيع استخدام تقنيات البناء المستدامة.

وقالت إنه بالإضافة إلى ذلك، فإن الهدف الأول من الاستراتيجية الوطنية للمناخ فى مصر 2050 إلى زيادة كفاءة استخدام الطاقة فى المبانى وتنفيذ الكود الوطنى للبناء الأخضر لكل من الهياكل الجديدة والقائمة.

وذكرت أن مصر فى التعديل الأول لاستراتيجية كفاءة الطاقة شجعت استخدام الطاقة المتجددة فى المبانى ووضعت الحد الأدنى من تدابير كفاءة استخدام الطاقة فى الإضاءة والأجهزة وأنظمة تكييف الهواء.

ونوهت أن مصر أنشأت المجلس المصرى للأبنية الخضراء عام 2009، وتم هيكلته فى 2021، أطلق نظام لتصنيف الهرم الأخضر، وهو أداة غير إلزامية يستخدمها قطاعا البناء والعقارات، للحد من انبعاثات الغازات الدفيئة واستهلاك الطاقة والمياه.

ويعد المجلس مسئولًا عن إعداد واقتراح سياسات المبانى الخضراء، والتعامل مع شركاء البحث، وتعزيز التعاون الدولى فى مجال المبانى الخضراء.

وذكرت أن هناك أيضًا مركز أبحاث الإسكان والبناء، وهوهو مركز أبحاث حكومى مستقل تابع لوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وأنه أصدر إرشادات للاستدامة والعمارة الخضراء والطاقة.

وقالت إنه بجانب الهرم الأخضر، تشمل السياسات واللوائح ذات الصلة قانون المبانى السكنية لكفاءة الطاقة، وقانون المبانى التجارية لكفاءة الطاقة، وقانون تنظيم إدارة النفايات، والنظام المصرى لكفاءة الطاقة، كود المدن الذكية

قالت الدراسة، إنه حتى نهاية 2022 لم تقدم المؤسسات المالية أى منتجات لتمويل الأبنية الخضراء، لكن البنك الأوروبى لإعادة الاعمار والتنمية دشن آلية لتوفير خط ائتمانى سريع للمشاريع الخضراء فى عدة قطاعات بما فى ذلك المبانى الصناعية والتجارية والسكنية، كما تم تدشين صندوق المناخ الأخضر.

وأشارت إلى مؤسسة التمويل الدولية قدمت برنامج تسريع التمويل للمبانى الخضراء بالتعاون مع الحكومة البريطانية للبنك التجارى الدولى ولبنك إتش إس بى سى مصر.

ونوهت أن مصر لم تشهد إصدار سندات لتمويل المبانى الخضراء لكن هناك بعض السندات الخضراء التى تم إصدارها ويمكن استخدامها جزئيًا لتمويل المبانى الخضراء مثل السندات التى أصدره التجارى الدولى بقيمة 100 مليون دولار.

وأشارت إلى أن السندات الخضراء التى أصدرتها مصر بقيمة 750 مليون دولار، سيتم استخدام جزء منها فى قطاعات بينها الإسكان والنقل والطاقة والمياه والمناخ والبيئة.

وقالت إنه ليس هناك حوافز واضحة للمبانى الخضراء فى مصر، ومع ذلك، هناك العديد من الخطوات التى يمكن أن تكون ذات صلة بالمبانى الخضراء، مثل الموافقة عام 2019، على تعريفة تحويل النفايات إلى طاقة بقيمة 1.4 جنيه مصرى لكل كيلووات لتحفيز القطاع الخاص على إدارة توليد النفايات بشكل فعال.

أيضًا، فى عام 2023، قام جهاز تنظيم مرافق الكهرباء وحماية المستهلك بزيادة حصة محطات الطاقة الشمسية الكهروضوئية صغيرة الحجم التى يمكن توصيلها بالشبكة الوطنية من خلال مخططات“القياس الصافي” و”الاستهلاك الذاتي” إلى 1000 ميجاوات.

وبالمثل، أعفت هيئة تنظيم الطاقة المصرية أيضًا مشاريع الطاقة الكهروضوئية المرتبطة بالشبكة على جانب الطلب والتى تتبع نظام الطاقة الكهروضوئية“الاستهلاك الشخصى” من دفع رسوم الربط البينى للشبكة، بشرط أن تكون قدرة الطاقة الشمسية الكهروضوئية أقل من 10 ميجاوات.