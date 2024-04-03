كليفورد تشانس: سوق التمويل المستدام يشهد طفرة بالمنتجات الجديدة

أصدرت مجموعة“كليفورد تشانس” للمحاماه تقريرًا حديثًا يتناول أهم الاتجاهات العالمية فى مجال التنمية المستدامة خلال 2024، وتأثير القضايا البيئية والاجتماعية على نشاط الشركات، وهو ما يتبعه تغيرات مستمرة فى القواعد والقوانين المنظمة للأنشطة الخاصة بالاستدامة.

وأكدت فى تقريرها الذى حصلت“البورصة” على نسخة منه، أن سوق التمويل المستدام فى حالة تطور مستمر، بفضل المنتجات الجديدة الأكثر تنوعا وشمولية.

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وأوضح التقرير أن عام 2023 لم يكن الأفضل من حيث إصدارات السندات الخضراء، إذ أظهر تخلفًا عن أعلى حجم إصدارت، والذى تم تحقيقه فى عام 2021، ولكن على الرغم من ذلك فإن سوق السندات العالمى مازال قويًا ومؤثرًا، مشيرًا إلى أن الاتجاه الحالى فى السوق يجب أن يصوب نحو وضع أهداف طموحة ولكن واقعية فى نفس الوقت.

وتابع أن سوق السندات الخضراء يجب أن تتوفر به حوافز فعالة لتشجيع المزيد من الإصدارات، كما أنه بحاجة إلى وجود مؤشرات أداء رئيسية أكثر شمولية ومتعددة الجوانب، بالإضافة إلى وضع خطط زمنية محددة لتقييم الأداء.

وأضاف أن سوق القروض الخضراء هو الآخر شهد أحجام تمويل أقل خلال 2023 المنقضى، بسبب التضييقات فى المعايير الملزمة للحصول على قروض، فى ظل التحديات الاقتصادية العسيرة، والخوف من عمليات“الغسل الأخضر Green washing”.

وتوقعت أن يتحسن الأداء خلال العام الجارى، بفضل الجهود الإصلاحية التى تتخذها الحكومات لتطوير سوق القروض الخضراء، ومنحه المزيد من الاهتمام مثلما يتم منحه للسندات الخضراء.

وتطرق إلى إن المفاوضين فى فعاليات مؤتمر المناخ“كوب 28′′، لم يوفقوا للوصول إلى اتفاق محدد بخصوص القوانين الدولية الموحدة لإدارة أسواق الكربون، والتى تم نصها فى المادة 6 من“اتفاقية باريس”، والتى تتضمن وجود تعاون بين الدول الموقعة على التخفيف من آثار التغيرات المناخية، وسيتعين على الدول الانتظار حتى“كوب 29” للوصول للاتفاق على حلول واضحة.

وذكر، من ناحية أخرى، أن المؤتمر شهد نتائج إيجابية تتعلق بسوق الكربون الطوعى، حيث قام مجلس الشفافية لسوق الكربون الطوعى، ومبادرة الشفافية لسوق الكربون الطوعى، ومجموعة أخرى من المجالس المعنية بالإشراف على أسواق الكربون العالمية، بالتعاون سويا، ومع الشركات الكبرى المنظمة لتلك الأسواق مثل“فيرا”، و”جولد ستنادرد”، للإعلان عن تعزيز الشراكات فيما بينهم، من خلال مناقصة لنشر التوعى بأهمية اتخاذ خطوات حاسمة لتطوير أسواق الكربون.

وأضاف التقرير أن من أهم الزوايا التى يجب أخذها بعين الاعتبار فيما يتعلق بتطوير أسواق الكربون، هى كيفية توظيفها فى قطاعات الطاقة بالتحديد، لاستخدامها فى تطوير سوق الطاقة المتجددة، والذى هو بحاجة لوجود المزيد من المحفزات لانتشار استخدام الطاقات المتجددة على نطاق أوسع فى المشاريع العملاقة.

وكشف التقرير، أنه على صعيد البيئة التشريعية، فإن صانعى القرار على مستوى العالم، اتخذوا خطوات متنوعة خلال السنوات الأخيرة، لضم المعايير البيئية والمجتعية والحكومة“ESG” فى اقتصاديات دولهم، فى محاولات من قبلهم للقضاء على مخاطر التغيرات المناخية، وفى ذات الوقت لتحقيق لجعل التجارة العالمية أكثر عدلا.

وتابع أنه فى إطار ذلك، سيشهد عام 2024 مجموعة من القوانين والقواعد الجديدة، التى تضع معايير موحدة للإفصاحات المتعلقة بأنشطة الاستدامة، وتحديد مقاييس وتقييمات لقياس الإجراءات التى تتخذها الشركات لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، ومدى فعالية هذه الخطوات، وكيفية تطويرها فيما بعد.

وأشار التقرير إلى الاتجاه الجديد فى إعداد الإفصاحات للشركات، الذى يركز على فرض معاييرموحدة للإفصاح عن المعلومات الغير المالية، حيث سيستلزم على الشركات الكشف عن عملياتها للأطراف المعنية، فيما وراء القوائم المالية التقليدية، من خلال تقارير منفصلة.

وذكر أن الجهات التشريعية تضع على عاتقها وضع قواعد مشددة للحد من ظاهرة الغسل الأخضر خلال العام الجارى، ففى المملكة المتحدة، على سبيل المثال، قامت هيئة الإدارة المالية البريطانية“FCA”، بوضع حزمة من القرارات بشأن إفصاحات الاستدامة، وجاء من ضمنها قانون جديد بخصوص الغسل الأخضر، سيتم تطبيقه بداية من العام الحالى.

وتابع أنه من ناحية الشركات والمؤسسات سيكون لزاما عليها أن تكون أكثر وضوحاً فى الإفصاح عن أنشطتها باستمرار، كما يجب أن تتحرى الدقة فى كل البيانات التى تصدرها، والشركات التى ستفشل فى تحقيق ذلك ستكون عرضة للتشكيك فى نزاهتها من قبل الجهات القانونية، كما أنها قد تخسر ثقة عملائها.