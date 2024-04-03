هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة: قفزة فى استثمارات القطاع الخاص خلال 2023

(MENAFN
- Al-Borsa News) 268.5 مليون جنيه صافى ربح“الطاقة الجديدة والمتجددة” فى 2023
قفزت استثمارات القطاع الخاص فى مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة إلى 48.5 مليار دولار خلال العام الماضى مقارنة مع 2.8 مليار دولار فى 2022.
وبحسب التقرير السنوى لهيئة الطاقة الجديدة والمتجددة استقرت القدرات المركبة للمشروعات عند 1970 ميجاوات تنتج 6590 جيجاوات طاقة مقارنة مع 6720 جيجاوات / ساعة فى 2022.
موضوعات متعلقة
وزير الصحة: ميكنة منظومة الغسيل الكلوي توفر 1.5 مليار جنيه “المجتمعات العمرانية” تخصص 61 قطعة أرض بـ18 مدينة جديدة “كليفورد تشانس”: سوق التمويل المستدام يشهد طفرة بالمنتجات الجديدة
وكانت الزيادة الكبرى فى المشروعات قيد التخطيط، والتى بلغت 39 جيجاوات بخلاف 3450 ميجاوات قيد التطوير، و1700 ميجاوات قيد الإنشاء، وإجمالًا استحوذ القطاع الحكومى على 66.5% من الطاقة المُنفذة و100% من المشروعات تحت التنفيذ والتخطيط.
وخلال العام المالى الماضى نجحت الطاقة الجديدة والمتجددة فى خفض الانبعاثات بنحو 11.6 طن وتحقيق وفر فى الوقود قدره 4.6 مليون طن مكافىء نفط.
وعلى صعيد مشروعات الهيئة ارتفعت استثماراتها إلى 3.3 مليار جنيه مقابل 1.9 مليار جنيه، وارتفعت إيراداتها خلال 2023 إلى 2.6 مليار جنيه مقابل 2.4 مليار جنيه، فيما حققت صافى ربح 268.5 مليون جنيه مقابل 148.6 مليون جنيه. موازنة هيئة الطاقة المتجددة تتجاوز 7 مليارات جنيه في 2024-2025
وارتفعت القدرات المركبة فى مشروعات الهيئة إلى 1580 جيجاوات مقابل 1330 ميجاوات فيما كان التغير فى الكهرباء المُنتجة طفيف عند نحو 4000 جيجا وات / ساعة مقابل 3965 جيجا وات.
ونجحت مشروعات الهيئة فى خفض الانبعاثات بنحو 1.8 مليون طن مقابل نحو 1.7 مليون طن خلال 2022، وكشفت الهيئة أن الطاقة المائية استحوذت على 42.3% من الطاقة المتجددة العام الماضى، وطاقة الرياح على 28.2%، وطاقة الخلايا فوتو فولطية نحو 26.5%، والطاقة الشمسية الحرارية نحو 2%، والكتلة الحيوية نحو 1%. طاقة الرياح
وكشفت الهيئة، أن مشروعات طاقة الرياح المُنفذة تصل إلى 1884 ميجاوات موزعة على 5 مشاريع ما بين 3 مملوكين للحكومة بطاقة مجتمعة 1372 ميجاوات، ومشروعين للقطاع الخاص بطاقة 512 ميجاوات.
فيما تصل المشروعات تحت التنفيذ 1000 ميجا وات لمشروعين قطاع الخاص ما بين 500 ميجاوات فى مشروع البحر الأحمر لطاقة الرياح و500 ميجا وات فى مشروع“أمونت”.
فيما هناك 2450 ميجاوات فى 5 مشروعات للقطاع الخاص قيد التطوير، و28 ألف ميجاوات مشروعات مُخططة فى 4 مشاريع هى أكواباور وانفينيى حسن علام بقدرة 10 ميجاوات لكل منهما، بخلاف 5000 ميجاوات لشركة سكاتك، و3000 ميجاوات لتحالف شركة تويوتا- أوراسكوم. الطاقة الشمسية
وكشف التقرير، أن قدرات الطاقة الشمسية المركبة فعليًا 1910 ميجاوات عبر 6 مشاريع بينها 4 مملوكين للحكومة و2 مملوكين للقطاع الخاص، إحدى المشروع“بنبان” بطاقة 1465 ميجاوات والآخر مشروع خلايا فوتوفلطية بنظام صافى القياس والاستهلاك الذاتى بقدرة 199 ميجاوات.
وللقطاع الخاص مشروعين تحت التنفيذ وهما محطة أكواباور كوم أمبو بطاقة 200 ميجاوات ومجطة“أبيدوس” بطاقة 500 ميجاوات، بخلاف مشروعين تحت التطوير بقدرة 1020 ميجاوات ما بين 20 ميجاوات فى المشروع الحكومة محطة الغردقة و1000 ميجاوات فى محطة“أبيدوس”.
وفى طور التخطيط كان هناك مشروعين للقطاع الخاص بقدة 11 ألف ميجاوات بواقع 10 آلاف ميجاوات لشركة“ستيت جريد” و1000 ميجاوات لشركة“سكاتك”.
وذكر التقرير، أنه لم يكن هناك نية لإضافة قدرات كهربومائية إذ يصل إجمالى القدرات حاليًا إلى 2832 ميجاوات عبر 6 مشاريع للقطاع الحكومى، تنتج نحو 14 مليار كيلواوت / ساعة.
وكشف أنه على صعيد مشروعات طاقة الكتلة الإحيائية فإن هناك 3 مشروعات مُنفذة بطاقة 60 ميجاوات جميعهم للقطاع الخاص الأول الجبل الأصفر المرحلة الأولى بطاقة 25 ميجاوات، والمرحلة الثانية بطاقة 27 ميجاوات ومحطة التنقية الشرقية بطاقة 11 ميجاوات.
فيما كان هناك مشروع تحت التنفيذ للقطاع الخاص بطاقة 30 ميجاوات، ويجرى طرح المرحلة الثالثة من مشروع الجبل الأصفر، وهو فى طور إعداد كراسة الشروط بنظام البناء / التملك / التشغيل بدون التعهد.
MENAFN03042024000202011048ID1108052637