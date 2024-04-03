هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة: قفزة فى استثمارات القطاع الخاص خلال 2023

قفزت استثمارات القطاع الخاص فى مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة إلى 48.5 مليار دولار خلال العام الماضى مقارنة مع 2.8 مليار دولار فى 2022.

وبحسب التقرير السنوى لهيئة الطاقة الجديدة والمتجددة استقرت القدرات المركبة للمشروعات عند 1970 ميجاوات تنتج 6590 جيجاوات طاقة مقارنة مع 6720 جيجاوات / ساعة فى 2022.

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وكانت الزيادة الكبرى فى المشروعات قيد التخطيط، والتى بلغت 39 جيجاوات بخلاف 3450 ميجاوات قيد التطوير، و1700 ميجاوات قيد الإنشاء، وإجمالًا استحوذ القطاع الحكومى على 66.5% من الطاقة المُنفذة و100% من المشروعات تحت التنفيذ والتخطيط.

وخلال العام المالى الماضى نجحت الطاقة الجديدة والمتجددة فى خفض الانبعاثات بنحو 11.6 طن وتحقيق وفر فى الوقود قدره 4.6 مليون طن مكافىء نفط.

وعلى صعيد مشروعات الهيئة ارتفعت استثماراتها إلى 3.3 مليار جنيه مقابل 1.9 مليار جنيه، وارتفعت إيراداتها خلال 2023 إلى 2.6 مليار جنيه مقابل 2.4 مليار جنيه، فيما حققت صافى ربح 268.5 مليون جنيه مقابل 148.6 مليون جنيه.

وارتفعت القدرات المركبة فى مشروعات الهيئة إلى 1580 جيجاوات مقابل 1330 ميجاوات فيما كان التغير فى الكهرباء المُنتجة طفيف عند نحو 4000 جيجا وات / ساعة مقابل 3965 جيجا وات.

ونجحت مشروعات الهيئة فى خفض الانبعاثات بنحو 1.8 مليون طن مقابل نحو 1.7 مليون طن خلال 2022، وكشفت الهيئة أن الطاقة المائية استحوذت على 42.3% من الطاقة المتجددة العام الماضى، وطاقة الرياح على 28.2%، وطاقة الخلايا فوتو فولطية نحو 26.5%، والطاقة الشمسية الحرارية نحو 2%، والكتلة الحيوية نحو 1%.

وكشفت الهيئة، أن مشروعات طاقة الرياح المُنفذة تصل إلى 1884 ميجاوات موزعة على 5 مشاريع ما بين 3 مملوكين للحكومة بطاقة مجتمعة 1372 ميجاوات، ومشروعين للقطاع الخاص بطاقة 512 ميجاوات.

فيما تصل المشروعات تحت التنفيذ 1000 ميجا وات لمشروعين قطاع الخاص ما بين 500 ميجاوات فى مشروع البحر الأحمر لطاقة الرياح و500 ميجا وات فى مشروع“أمونت”.

فيما هناك 2450 ميجاوات فى 5 مشروعات للقطاع الخاص قيد التطوير، و28 ألف ميجاوات مشروعات مُخططة فى 4 مشاريع هى أكواباور وانفينيى حسن علام بقدرة 10 ميجاوات لكل منهما، بخلاف 5000 ميجاوات لشركة سكاتك، و3000 ميجاوات لتحالف شركة تويوتا- أوراسكوم.

وكشف التقرير، أن قدرات الطاقة الشمسية المركبة فعليًا 1910 ميجاوات عبر 6 مشاريع بينها 4 مملوكين للحكومة و2 مملوكين للقطاع الخاص، إحدى المشروع“بنبان” بطاقة 1465 ميجاوات والآخر مشروع خلايا فوتوفلطية بنظام صافى القياس والاستهلاك الذاتى بقدرة 199 ميجاوات.

وللقطاع الخاص مشروعين تحت التنفيذ وهما محطة أكواباور كوم أمبو بطاقة 200 ميجاوات ومجطة“أبيدوس” بطاقة 500 ميجاوات، بخلاف مشروعين تحت التطوير بقدرة 1020 ميجاوات ما بين 20 ميجاوات فى المشروع الحكومة محطة الغردقة و1000 ميجاوات فى محطة“أبيدوس”.

وفى طور التخطيط كان هناك مشروعين للقطاع الخاص بقدة 11 ألف ميجاوات بواقع 10 آلاف ميجاوات لشركة“ستيت جريد” و1000 ميجاوات لشركة“سكاتك”.

وذكر التقرير، أنه لم يكن هناك نية لإضافة قدرات كهربومائية إذ يصل إجمالى القدرات حاليًا إلى 2832 ميجاوات عبر 6 مشاريع للقطاع الحكومى، تنتج نحو 14 مليار كيلواوت / ساعة.

وكشف أنه على صعيد مشروعات طاقة الكتلة الإحيائية فإن هناك 3 مشروعات مُنفذة بطاقة 60 ميجاوات جميعهم للقطاع الخاص الأول الجبل الأصفر المرحلة الأولى بطاقة 25 ميجاوات، والمرحلة الثانية بطاقة 27 ميجاوات ومحطة التنقية الشرقية بطاقة 11 ميجاوات.

فيما كان هناك مشروع تحت التنفيذ للقطاع الخاص بطاقة 30 ميجاوات، ويجرى طرح المرحلة الثالثة من مشروع الجبل الأصفر، وهو فى طور إعداد كراسة الشروط بنظام البناء / التملك / التشغيل بدون التعهد.

