معهد البترول: مخزونات النفط الأمريكية تتراجع بنحو 2.3 مليون برميل

MENAFN - Al-Borsa News) قال معهد البترول، إن مخزونات النفط الأمريكية هبطت بمقدار 2.29 مليون برميل خلال الأسبوع المنتهي في التاسع والعشرين من مارس.

وذكر المعهد الأمريكي في تقريره الأسبوعي، أن مخزونات البنزين تراجعت بمقدار 1.4 مليون برميل خلال الأسبوع الماضي، فيما انخفض مخزون المقطرات -يشمل الديزل وزيت التدفئة- بنحو 2.55 مليون برميل.

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وعند تسوية تعاملات أمس الثلاثاء، صعدت العقود الآجلة لخام برنت القياسي تسليم شهر يونيو بنسبة 1.7% بما يعادل 1.5 دولار عند 88.92 دولار للبرميل، بعد أن لامست 89.09 دولار.

فيما ارتفع سعر خام نايمكس الأمريكي تسليم مايو بنسبة 1.7% أو 1.44 دولار، ليسجل 85.15 دولار للبرميل، بعد أن لامس 85.46 دولار.





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