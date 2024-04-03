معهد البترول: مخزونات النفط الأمريكية تتراجع بنحو 2.3 مليون برميل

(MENAFN
- Al-Borsa News) قال معهد البترول، إن مخزونات النفط الأمريكية هبطت بمقدار 2.29 مليون برميل خلال الأسبوع المنتهي في التاسع والعشرين من مارس.
وذكر المعهد الأمريكي في تقريره الأسبوعي، أن مخزونات البنزين تراجعت بمقدار 1.4 مليون برميل خلال الأسبوع الماضي، فيما انخفض مخزون المقطرات -يشمل الديزل وزيت التدفئة- بنحو 2.55 مليون برميل.
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وعند تسوية تعاملات أمس الثلاثاء، صعدت العقود الآجلة لخام برنت القياسي تسليم شهر يونيو بنسبة 1.7% بما يعادل 1.5 دولار عند 88.92 دولار للبرميل، بعد أن لامست 89.09 دولار.
فيما ارتفع سعر خام نايمكس الأمريكي تسليم مايو بنسبة 1.7% أو 1.44 دولار، ليسجل 85.15 دولار للبرميل، بعد أن لامس 85.46 دولار.
المصدر:
MENAFN03042024000202011048ID1108052634
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