المجتمعات العمرانية تخصص 61 قطعة أرض بـ18 مدينة جديدة

(MENAFN
- Al-Borsa News) وافق مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية
، على تخصيص 61 قطعة أرض بـ18 مدينة جديدة، لإقامة مشروعات بأنشطة متنوعة، بها (عمرانى متكامل – عمرانى مختلط – مدارس – معهد عالٍ – نادٍ اجتماعى، وأنشطة طبية وتجارية وإدارية وسكنية وصناعية وفندقية وترفيهية، وغيرها).
وقال الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان: فى مدينة القاهرة الجديدة، تم تخصيص 17 قطعة أرض، وفى مدينة العاشر من رمضان، تم تخصيص 9 قطع أراضٍ، وفى مدينة 6 أكتوبر، تم تخصيص 3 قطع أراضٍ، وفى مدينة الشيخ زايد، تم تخصيص قطعة أرض، وفى مدينة بدر، تم تخصيص قطعة أرض.
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وفى مدينة دمياط الجديدة، تم تخصيص 9 قطع أراضٍ، وفى مدينة الشروق، تم تخصيص قطعتى أرض، وفى مدينة العبور، تم تخصيص 4 قطع أراضٍ، وفى مدينة 15 مايو، تم تخصيص قطعتى أرض.
وأضاف وزير الإسكان: فى مدينة أكتوبر الجديدة، تم تخصيص قطعتى أرض، وفى مدينة حدائق أكتوبر، تم تخصيص قطعة أرض، وفى مدينة سفنكس الجديدة، تم تخصيص قطعة أرض، وفى مدينة السويس الجديدة، تم تخصيص قطعة أرض، وفى مدينة المنيا الجديدة، تم تخصيص 3 قطع أراضٍ.
وفى مدينة طيبة الجديدة، تم تخصيص قطعتى أرض، وفى مدينة أسيوط الجديدة، تم تخصيص قطعة أرض، وفى مدينة برج العرب الجديدة، تم تخصيص قطعة أرض، وفى مدينة السادات، تم تخصيص قطعة أرض.
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