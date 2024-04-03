المجتمعات العمرانية تخصص 61 قطعة أرض بـ18 مدينة جديدة

MENAFN - Al-Borsa News) وافق مجلس إدارة، على تخصيص 61 قطعة أرض بـ18 مدينة جديدة، لإقامة مشروعات بأنشطة متنوعة، بها (عمرانى متكامل – عمرانى مختلط – مدارس – معهد عالٍ – نادٍ اجتماعى، وأنشطة طبية وتجارية وإدارية وسكنية وصناعية وفندقية وترفيهية، وغيرها).

وقال الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان: فى مدينة القاهرة الجديدة، تم تخصيص 17 قطعة أرض، وفى مدينة العاشر من رمضان، تم تخصيص 9 قطع أراضٍ، وفى مدينة 6 أكتوبر، تم تخصيص 3 قطع أراضٍ، وفى مدينة الشيخ زايد، تم تخصيص قطعة أرض، وفى مدينة بدر، تم تخصيص قطعة أرض.

موضوعاتوزير الصحة: ميكنة منظومة الغسيل الكلوي توفر 1.5 مليار جنيه هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة: قفزة فى استثمارات القطاع الخاص خلال 2023 “كليفورد تشانس”: سوق التمويل المستدام يشهد طفرة بالمنتجات الجديدة

وفى مدينة دمياط الجديدة، تم تخصيص 9 قطع أراضٍ، وفى مدينة الشروق، تم تخصيص قطعتى أرض، وفى مدينة العبور، تم تخصيص 4 قطع أراضٍ، وفى مدينة 15 مايو، تم تخصيص قطعتى أرض.

وأضاف وزير الإسكان: فى مدينة أكتوبر الجديدة، تم تخصيص قطعتى أرض، وفى مدينة حدائق أكتوبر، تم تخصيص قطعة أرض، وفى مدينة سفنكس الجديدة، تم تخصيص قطعة أرض، وفى مدينة السويس الجديدة، تم تخصيص قطعة أرض، وفى مدينة المنيا الجديدة، تم تخصيص 3 قطع أراضٍ.

وفى مدينة طيبة الجديدة، تم تخصيص قطعتى أرض، وفى مدينة أسيوط الجديدة، تم تخصيص قطعة أرض، وفى مدينة برج العرب الجديدة، تم تخصيص قطعة أرض، وفى مدينة السادات، تم تخصيص قطعة أرض.