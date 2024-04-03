المؤشر نيكي الياباني يغلق على انخفاض متأثرا بتراجع مبيعات يونيكلو

MENAFN - Al-Borsa News) أغلق المؤشر نيكي الياباني على انخفاض اليوم الأربعاء متأثرا بهبوط سهم فاست ريتيلنج المالكة لسلسلة متاجر يونيكلو علاوة على تراجع وول ستريت الليلة السابقة.

وتراجعت أسهم شركات التكنولوجيا مقتفية أثر نظيراتها في الولايات المتحدة، ولم يكن للزلزال القوي الذي هز تايوان سوى تأثير محدود على أسهم الرقائق اليابانية.

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وأغلق المؤشر نيكي منخفضا 0.97% إلى 39451.85 نقطة بعد أن تراجع في وقت سابق من الجلسة إلى أدنى مستوى له منذ 18 مارس عند 39217.04 نقطة.

وخسر سهم فاست ريتيلنج ذو الوزن الثقيل في المؤشر بفارق كبير عن الأسهم المؤثرة الأخرى 3.34% ليصبح المساهم الأكبر في تراجع نيكي، إذ ساهم بنحو 154 نقطة من إجمالي انخفاض المؤشر البالغ 387 نقطة.

وهبط السهم من مستوى مرتفع غير مسبوق بلغه في وقت سابق من الأسبوع بعد أن أعلنت الشركة في وقت متأخر من أمس الثلاثاء عن أول انخفاض ربع سنوي في مبيعات منافذ يونيكلو المحلية.

وانخفضت أسهم شركات التكنولوجيا الكبرى مثل شركة أدفانتيست لصناعة معدات اختبار الرقائق التي تراجع سهمها 2.14%، بينما خسر سهم شركة نينتندو أكثر من 4.0%. وانخفض سهم سوفت بنك جروب 1.24%.

وقفزت عوائد سندات الخزانة الأمريكية طويلة الأجل الليلة الماضية إلى أعلى مستوى منذ الثاني بأكثر من 4.4%.

ويتأثر أداء أسهم شركات التكنولوجيا سلبا بارتفاع أسعار الفائدة.

وانخفض المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.29%.

وبلغ مؤشر الأسهم اليابانية أعلى مستوى له على الإطلاق عند 41087.75 نقطة يوم 22 مارس بعد أن رفع بنك اليابان أسعار الفائدة للمرة الأولى منذ عام 2007 وحافظ على موقف يميل إلى مزيد من التشديد.





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