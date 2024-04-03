جنرال إلكتريك تستكمل انفصالها إلى ثلاث شركات

MENAFN - Al-Borsa News) أكملت شركة جنرال إلكتريك أمس الثلاثاء عملية تفككها إلى ثلاث شركات منفصلة، ما يمثّل نهاية حقبة طويلة لعملاقة الصناعة الأميركية التي كانت تمثّل ذات يوم رمزاً لقوة الأعمال بالولايات المتحدة، ومن المقرر أن تبدأ شركتا الطيران والطاقة جي أي ڤيرنوڤا وجي إي إيروسبيس المنفصلتين عن جنرال إلكتريك التداول في بورصة نيويورك ككيانات منفصلة يوم الثلاثاء.

تأتي عملية التفكيك تتويجاً لجهود الرئيس التنفيذي لاري كولب لبث الحياة في الشركة التي واجهت العديد من الأزمات، بما في ذلك الأزمة المالية العالمية في 2008 التي كادت تؤدي إلى إفلاس وحدة أعمالها الأكثر ربحية جي إي كابيتال.

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وفي أواخر عام 2021، أعلن كولب عن تفكيك الشركة بعد أن نما حجم أعمالها بشكل كبير نتيجة دخولها أنشطة متنوعة. فمع انتقالها من أزمة إلى أخرى، فقدت جنرال إلكتريك، العضو الأصلي في مؤشر داو جونز الصناعي، مكانتها في المؤشر في يونيو حزيران 2018، وقام كولب، الذي تولى منصب الرئيس التنفيذي بعد بضعة أشهر، بخفض توزيعات الأرباح حينها إلى بنس واحد فقط للحفاظ على السيولة النقدية.

وقال كولب أمس الثلاثاء ((مع اكتمال الإطلاق الناجح لثلاث شركات عامة مستقلة، يمثّل اليوم خطوة تاريخية نهائية في عملية التحول التي استغرقت عدة سنوات لشركة جنرال إلكتريك)).

وفي الشهر الماضي، توقعت شركة جي اي إيروسبيس، التي تصنع محركات طائرات بوينغ وإيرباص، أن تسجّل أرباحاً تشغيلية تصل إلى عشر مليارات دولار عام 2028 بفضل الطلب القوي على منتجاتها وخدماتها، وقالت إنها تستهدف توزيع أرباح أولية بنسبة 30 في المئة من صافي الدخل.

ويقدر المحللون القيمة السوقية لشركة جي اي إيروسبيس -التي كانت بمثابة الورقة الرابحة لشركتها الأم ومقرها بوسطن- بأكثر من 100 مليار دولار بعد الانفصال.

جي أي ڤيرنوڤا

تخدم شركة الطاقة جي أي ڤيرنوڤا قطاعاً صناعياً حيوياً تبلغ قيمته 265 مليار دولار. ومن المتوقع أن ينمو إلى 435 مليار دولار بحلول عام 2030، فالاحتياجات المتزايدة للكهرباء وإزالة الكربون توفّر فرصاً استثمارية كبيرة، وللاستفادة من هذه الفرص، تركّز الشركة على مراعاة جوانب الاستدامة والابتكار والمرونة بالدرجة الأولى، كما تستثمر نحو مليار دولار سنوياً في البحث والتطوير.

وقال سكوت سترازيك، الرئيس التنفيذي للشركة ((أصبحت جي أي ڤيرنوڤا اليوم شركة مستقلة تركز على تسريع تحول قطاع الطاقة للمساهمة في توفير مستقبل أكثر استدامة، وتوفر وحدات توليد الطاقة الكهربائية وطاقة الرياح وشبكات الكهرباء لدينا جميع المنتجات والخدمات الأساسية التي يحتاج إليها قطاع الطاقة الكهربائية”.

تسهم جي اي ڤيرنوڤا في توليد نحو 30% من الكهرباء التي يحتاج إليها العالم بفضل محفظتها الواسعة من التقنيات المتطورة، والتي تشمل أكثر من 7 آلاف توربين غازي -أكبر محفظة من نوعها في العالم- وما يقرب من 55 ألف توربين رياح، ومجموعة أخرى من التقنيات الرائدة لتوليد الكهرباء.





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