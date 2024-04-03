جنرال إلكتريك تستكمل انفصالها إلى ثلاث شركات

(MENAFN
- Al-Borsa News) أكملت شركة جنرال إلكتريك أمس الثلاثاء عملية تفككها إلى ثلاث شركات منفصلة، ما يمثّل نهاية حقبة طويلة لعملاقة الصناعة الأميركية التي كانت تمثّل ذات يوم رمزاً لقوة الأعمال بالولايات المتحدة، ومن المقرر أن تبدأ شركتا الطيران والطاقة جي أي ڤيرنوڤا وجي إي إيروسبيس المنفصلتين عن جنرال إلكتريك التداول في بورصة نيويورك ككيانات منفصلة يوم الثلاثاء.
تأتي عملية التفكيك تتويجاً لجهود الرئيس التنفيذي لاري كولب لبث الحياة في الشركة التي واجهت العديد من الأزمات، بما في ذلك الأزمة المالية العالمية في 2008 التي كادت تؤدي إلى إفلاس وحدة أعمالها الأكثر ربحية جي إي كابيتال.
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وفي أواخر عام 2021، أعلن كولب عن تفكيك الشركة بعد أن نما حجم أعمالها بشكل كبير نتيجة دخولها أنشطة متنوعة. فمع انتقالها من أزمة إلى أخرى، فقدت جنرال إلكتريك، العضو الأصلي في مؤشر داو جونز الصناعي، مكانتها في المؤشر في يونيو حزيران 2018، وقام كولب، الذي تولى منصب الرئيس التنفيذي بعد بضعة أشهر، بخفض توزيعات الأرباح حينها إلى بنس واحد فقط للحفاظ على السيولة النقدية.
وقال كولب أمس الثلاثاء ((مع اكتمال الإطلاق الناجح لثلاث شركات عامة مستقلة، يمثّل اليوم خطوة تاريخية نهائية في عملية التحول التي استغرقت عدة سنوات لشركة جنرال إلكتريك)).
وفي الشهر الماضي، توقعت شركة جي اي إيروسبيس، التي تصنع محركات طائرات بوينغ وإيرباص، أن تسجّل أرباحاً تشغيلية تصل إلى عشر مليارات دولار عام 2028 بفضل الطلب القوي على منتجاتها وخدماتها، وقالت إنها تستهدف توزيع أرباح أولية بنسبة 30 في المئة من صافي الدخل.
ويقدر المحللون القيمة السوقية لشركة جي اي إيروسبيس -التي كانت بمثابة الورقة الرابحة لشركتها الأم ومقرها بوسطن- بأكثر من 100 مليار دولار بعد الانفصال.
جي أي ڤيرنوڤا
تخدم شركة الطاقة جي أي ڤيرنوڤا قطاعاً صناعياً حيوياً تبلغ قيمته 265 مليار دولار. ومن المتوقع أن ينمو إلى 435 مليار دولار بحلول عام 2030، فالاحتياجات المتزايدة للكهرباء وإزالة الكربون توفّر فرصاً استثمارية كبيرة، وللاستفادة من هذه الفرص، تركّز الشركة على مراعاة جوانب الاستدامة والابتكار والمرونة بالدرجة الأولى، كما تستثمر نحو مليار دولار سنوياً في البحث والتطوير.
وقال سكوت سترازيك، الرئيس التنفيذي للشركة ((أصبحت جي أي ڤيرنوڤا اليوم شركة مستقلة تركز على تسريع تحول قطاع الطاقة للمساهمة في توفير مستقبل أكثر استدامة، وتوفر وحدات توليد الطاقة الكهربائية وطاقة الرياح وشبكات الكهرباء لدينا جميع المنتجات والخدمات الأساسية التي يحتاج إليها قطاع الطاقة الكهربائية”.
تسهم جي اي ڤيرنوڤا في توليد نحو 30% من الكهرباء التي يحتاج إليها العالم بفضل محفظتها الواسعة من التقنيات المتطورة، والتي تشمل أكثر من 7 آلاف توربين غازي -أكبر محفظة من نوعها في العالم- وما يقرب من 55 ألف توربين رياح، ومجموعة أخرى من التقنيات الرائدة لتوليد الكهرباء.
المصدر:
MENAFN03042024000202011048ID1108052631
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