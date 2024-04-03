أكوا باور تعلن بدء التشغيل التجاري الجزئي لمشروع سيرداريا في أوزبكستان

(MENAFN
- Al-Borsa News) أعلنت شركة أكوا باور أنها تلقت أمس الثلاثاء إفادة شركة مشروع سيرداريا لتوليد الطاقة بدورة الغاز المركبة الواقع في مدينة شيرين بمنطقة سيرداريا بدولة أوزبكستان، باستلام شهادة التشغيل التجاري الجزئي من الشبكة الكهربائية الوطنية في أوزبكستان.
وأضافت الشركة في بيان لها على تداول، أنه نتج عن هذه القدرة الإضافية والبالغة 461 ميجاواط، وصول مجموع الطاقة الإنتاجية التي حققت التشغيل التجاري 918 ميجاواط من الطاقة الإجمالية للمشروع والتي ستصل إلى 1500 ميجاواط عند اكتمالها.
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وتوقعت الشركة أن يظهر الأثر المالي للتشغيل ابتداء من الربع الثاني من عام 2024، مشيرةً إلى أن حصتها في المشروع تبلغ 51%.
المصدر:
MENAFN03042024000202011048ID1108052629
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