أكوا باور تعلن بدء التشغيل التجاري الجزئي لمشروع سيرداريا في أوزبكستان

MENAFN - Al-Borsa News) أعلنت شركة أكوا باور أنها تلقت أمس الثلاثاء إفادة شركة مشروع سيرداريا لتوليد الطاقة بدورة الغاز المركبة الواقع في مدينة شيرين بمنطقة سيرداريا بدولة أوزبكستان، باستلام شهادة التشغيل التجاري الجزئي من الشبكة الكهربائية الوطنية في أوزبكستان.

وأضافت الشركة في بيان لها على تداول، أنه نتج عن هذه القدرة الإضافية والبالغة 461 ميجاواط، وصول مجموع الطاقة الإنتاجية التي حققت التشغيل التجاري 918 ميجاواط من الطاقة الإجمالية للمشروع والتي ستصل إلى 1500 ميجاواط عند اكتمالها.

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وتوقعت الشركة أن يظهر الأثر المالي للتشغيل ابتداء من الربع الثاني من عام 2024، مشيرةً إلى أن حصتها في المشروع تبلغ 51%.





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