موديز: نسبة المكاتب الشاغرة في الولايات المتحدة عند أعلى مستوياتها

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وصلت المكاتب الشاغرة في الولايات المتحدة إلى ذروة جديدة في الربع الأول مع استمرار تطور الاحتياجات مع سياسات العمل الهجينة.

قالت وكالة“موديز أناليتيكس” في تقرير أولي يوم الاثنين إن نسبة المكاتب الشاغرة ارتفعت إلى مستوى قياسي بلغ 19.8%، من 19.6% في الربع السابق. وعلى الرغم من هذه الزيادة، قالت الشركة إن البيانات المبكرة تشير إلى ربع مستقر بالنسبة للعقارات التجارية.

يواصل المستأجرون تقليص حجم المكاتب بعدما أظهر نموذج العمل المختلط مزيدًا من القدرة على البقاء، مما يضر بقطاع المكاتب. كما أدت دورة رفع أسعار الفائدة التي قام بها الاحتياطي الفيدرالي إلى إلحاق الضرر بالعقارات التجارية. أدت المعاناة في هذا القطاع بالفعل إلى دفع معدلات المكاتب الشاغرة لتتجاوز الذروة التاريخية التي بلغتها في عامي 1986 و1991، وسط احتمالات باستمرار صعودها، وفقا لـ”موديز”.

قال توماس لاسالفيا، رئيس قسم اقتصاديات العقارات التجارية في وكالة“موديز” ومؤلف التقرير، في مقابلة أجريت معه يوم الثلاثاء:“الضغوط التي تعاني منها سوق المكاتب لم تنته بعد”. لكنه لفت إلى أن المؤشرات الاقتصادية الإيجابية الأخيرة تساعد في منع تعرض القطاع لعاصفة كاملة.

التحول

الأمر في المكاتب يشبه ما حدث مع مراكز التسوق، حيث يزدهر بعضها بينما يفشل البعض الآخر. وتعتمد حسابات الفوز والخسارة على أساس مدى القرب من الأحياء متعددة الاستخدامات والحدائق العامة بدلاً من مباني المكاتب التقليدية، وفق لاسيلفا.

وأوضح:“هناك نقاط مضيئة وهناك أيضاً بقع من الظلام الدامس.. هذا جزء من تطور طويل المدى حيث نشهد مباني مهملة في أحياء مهملة”.

وتشهد قطاعات أخرى، مثل قطاع الأسر المتعددة، بعض الإشارات الإيجابية حيث يتم استيعاب فائض العرض أخيرًا بعد ستة أرباع متتالية من الفائض، مع بلوغ ذروته في نهاية 2023، وفقًا لوكالة موديز.

وقالت“موديز” إنه ليس من الواضح متى ستصل معدلات المكاتب الشاغرة إلى ذروتها، حيث أن تجديد عقود الإيجار وتغير التوقعات بشأن سياسات الاحتياطي الفيدرالي النقدية يمكن أن يؤدي إلى تشويش التوقعات.

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