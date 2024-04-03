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اليابان وإندونيسيا تتفقان على تعزيز العلاقات وسط النفوذ المتنامي للصين

4/3/2024 4:22:41 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) اتفق رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا والرئيس الإندونيسي المنتخب برابوو سوبيانتو، اليوم الأربعاء، على تعميق التعاون في مجال الأمن القومي ومجالات أخرى، وسط النفوذ العسكري والاقتصادي المتنامي للصين في منطقة المحيطين الهندي والهادئ.

وذكر بيان لوزارة الخارجية اليابانية، أنه خلال محادثاتهما في طوكيو، تبادل كيشيدا وبرابوو سوبيانتو وجهات النظر حول الأوضاع في بحر الصين الشرقي والجنوبي والبرامج النووية والصاروخية لكوريا الشمالية، وتعهدا بالحفاظ على التعاون الوثيق.

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وقال كيشيدا، إن اليابان ستعزز العلاقات مع إندونيسيا“كشركاء يتقاسمون القيم والمبادئ الأساسية”.

وأضاف أن طوكيو تدعم جهود جاكرتا للانضمام إلى منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، وهو ناد مقره باريس يضم 38 اقتصادا عالي الدخل، والمساهمة في تنمية إندونيسيا من خلال البنية التحتية والتعاون المتعلق بالطاقة.

بينما دعا سوبيانتو، الذي يشغل حاليا منصب وزير الدفاع الإندونيسي، إلى مواصلة تعزيز العلاقات الثنائية في مختلف المجالات، مثل الدفاع والاقتصاد.

وعقب اجتماعه مع كيشيدا، اجتمع الرئيس الإندونيسي المنتخب مع وزير الدفاع الياباني مينورو كيهارا. والذي أبدى معارضة قوية“للتغييرات أحادية الجانب في الوضع الراهن وأي أعمال من شأنها أن تزيد التوترات”، في إشارة على ما يبدو إلى التطورات الأخيرة مع الصين، بحسب بيان الوزارة.

وزار برابوو سوبيانتو اليابان في أعقاب زيارته للصين؛ لإجراء محادثات مع الرئيس شي جين بينج، أمس الأول الاثنين، وهي أول رحلة خارجية له بعد فوزه في الانتخابات الرئاسية الإندونيسية، في فبراير الماضي.

ومن المقرر أن يتولى برابوو سوبيانتو منصبه رسميا في أكتوبر المقبل، خلفا للرئيس الإندونيسي المنتهية ولايته جوكو ويدودو.

المصدر:

MENAFN03042024000202011048ID1108052627

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