21 أبريل.. نهاية حق توزيع 1.15 جنيه لسهم كريدي أجريكول

(MENAFN
- Al-Borsa News) قررت إدارة البورصة أن ينتهي الحق في التوزيع النقدي بقيمة 1.146 جنيه لمشتري سهم بنك“كريدي أجريكول مصر” بنهاية جلسة 21 أبريل المُقبل.
وتقرر توزيع الكوبون رقم (35) بواقع 1.146 جنيه للسهم الواحد اعتباراً من 24 أبريل المُقبل.
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وكانت أقرت الجمعية العامة العادية لبنك كريدي أجريكول مصر، مشروع توزيع الأرباح عن العام الماضي متضمنًا كوبون نقدي قدره 1.1456 جنيه للسهم.
على أن يصرف اعتبارًا من 24 أبريل المقبل لحامل السهم حتى 21 أبريل المقبل.
كما اعتمدت العمومية تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة والقوائم المالية للعام الماضي.
كما صدقت العمومية على إبرام عقود معاوضة مع مجموعة كريدي أجريكول في العام الجاري بحدود مبلغ 135.82 مليون جنيه لتقديم دعم فني وتكنولوجي بالإضافة إلى تجديد الترخيص لتأسيس شركة تمويل استهلاكي بالمشاركة مع شركات مجموعة كريدي أجريكول، وكذلك إتاحة قرض الشركة المصرية للتمويل العقاري بحد أقصى 750 مليون جنيه.
وكان قرر مجلس إدارة بنك“كريدي أجريكول مصر”، تخفيض مقترح توزيعات أرباح على المساهمين عن العام الماضي، والمزمع عرضه على العمومية.
ويتضمن التعديل توزيع كوبون نقدي قدره 1.145 جنيه للسهم بدلاً من 2.47 جنيه للسهم.
وكان اقترح مجلس إدارة بنك كريدي أجريكول مصر، توزيع نقدي بقيمة 2.47 جنيه على المساهمين عن أرباح العام الماضي.
وتضاعفت أرباح بنك كريدي أجريكول مصر، 1.1 مرة خلال العام الماضي، لتصل 5.17 مليار جنيه، مقارنة بربح 2.4 مليار جنيه في 2022.
وزادت إيرادات البنك في العام الماضي لتصل 11.95 مليار جنيه، مقابل إيرادات 6.3 مليار جنيه في 2022.
وارتفعت أرباح بنك كريدي أجريكول مصر، بنسبة 137.5% خلال التسعة أشهر الأولى من العام الماضي، لتصل 3.8 مليار جنيه، مقارنة بربح 1.6 مليار جنيه بنفس الفترة من 2022.
وزاد صافي الدخل من العائد خلال التسعة أشهر الأولى من العام الماضي ليصل 5.22 مليار جنيه، مقابل 2.59 مليار جنيه بالفترة المقارنة من العام الأسبق.
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