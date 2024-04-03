21 أبريل.. نهاية حق توزيع 1.15 جنيه لسهم كريدي أجريكول

MENAFN - Al-Borsa News) قررت إدارة البورصة أن ينتهي الحق في التوزيع النقدي بقيمة 1.146 جنيه لمشتري سهم بنك“كريدي أجريكول مصر” بنهاية جلسة 21 أبريل المُقبل.

وتقرر توزيع الكوبون رقم (35) بواقع 1.146 جنيه للسهم الواحد اعتباراً من 24 أبريل المُقبل.

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وكانت أقرت الجمعية العامة العادية لبنك كريدي أجريكول مصر، مشروع توزيع الأرباح عن العام الماضي متضمنًا كوبون نقدي قدره 1.1456 جنيه للسهم.

على أن يصرف اعتبارًا من 24 أبريل المقبل لحامل السهم حتى 21 أبريل المقبل.

كما اعتمدت العمومية تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة والقوائم المالية للعام الماضي.

كما صدقت العمومية على إبرام عقود معاوضة مع مجموعة كريدي أجريكول في العام الجاري بحدود مبلغ 135.82 مليون جنيه لتقديم دعم فني وتكنولوجي بالإضافة إلى تجديد الترخيص لتأسيس شركة تمويل استهلاكي بالمشاركة مع شركات مجموعة كريدي أجريكول، وكذلك إتاحة قرض الشركة المصرية للتمويل العقاري بحد أقصى 750 مليون جنيه.

وكان قرر مجلس إدارة بنك“كريدي أجريكول مصر”، تخفيض مقترح توزيعات أرباح على المساهمين عن العام الماضي، والمزمع عرضه على العمومية.

ويتضمن التعديل توزيع كوبون نقدي قدره 1.145 جنيه للسهم بدلاً من 2.47 جنيه للسهم.

وكان اقترح مجلس إدارة بنك كريدي أجريكول مصر، توزيع نقدي بقيمة 2.47 جنيه على المساهمين عن أرباح العام الماضي.

وتضاعفت أرباح بنك كريدي أجريكول مصر، 1.1 مرة خلال العام الماضي، لتصل 5.17 مليار جنيه، مقارنة بربح 2.4 مليار جنيه في 2022.

وزادت إيرادات البنك في العام الماضي لتصل 11.95 مليار جنيه، مقابل إيرادات 6.3 مليار جنيه في 2022.

وارتفعت أرباح بنك كريدي أجريكول مصر، بنسبة 137.5% خلال التسعة أشهر الأولى من العام الماضي، لتصل 3.8 مليار جنيه، مقارنة بربح 1.6 مليار جنيه بنفس الفترة من 2022.

وزاد صافي الدخل من العائد خلال التسعة أشهر الأولى من العام الماضي ليصل 5.22 مليار جنيه، مقابل 2.59 مليار جنيه بالفترة المقارنة من العام الأسبق.